La Diputación de Cáceres presenta el presupuesto para 2027 - EUROPA PRESS

CÁCERES, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto consolidado de la Diputación de Cáceres para 2027 crece un 10,08 por ciento y asciende a 250.723.866 euros, una cantidad que incluye las cuentas de la institución provincial, junto a los del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que se eleva a 9,9 millones de euros.

Se trata de un presupuesto "muy ambicioso", el más expansivo de la historia de la institución provincial, con un marcado carácter social y municipalista, ya que 173,4 millones de euros lo que supone el 77,68 por ciento del presupuesto total se destina a los 223 municipios.

Así, el presupuesto de la institución provincial alcanza los 223,3 millones de euros a los que hay que sumar los del OARGT, los de la institución ferial de Trujillo, que se sitúan en 653.430 euros y el del consorcio Pérez Comendador Leroux , que llega a 261.879 euros.

En cuanto al presupuesto del Consorcio MásMedio se sitúa en 2027 en 27,7 millones de euros lo que supone un incremento de 3,4 millones respecto al presente ejercicio. Las cuentas han sido presentadas este martes en una rueda de prensa por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado de todo de su equipo y serán aprobadas en un pleno extraordinario este jueves, 19 de noviembre.

Morales ha incidido en que se trata de un presupuesto social que está destinado a mejorar la vida de las personas que viven en los pueblos de la provincia y a facilitar el desarrollo socioeconómico de la zona rural.

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