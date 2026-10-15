El Presupuesto de Extremadura para 2027 asciende a 9.254 millones de euros, un 4,8% más

Reunión del Consejo de Gobierno en la que se han aprobado los Presupuestos de Extremadura para 2027 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2027 asciende a 9.254 millones de euros, que suponen 424,96 millones más que en el ejercicio actual, un 4,8 por ciento más.

Así se recoge en el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 que ha sido aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, y del que posteriormente ha informado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Elena Manzano.

Uno presupuesto con el que la Junta de Extremadura "sigue bajando los impuestos", ha avanzado la consejera de Hacienda, quien ha señalado que las cuentas recogen una rebaja del IRPF en sus dos primeros tramos, cifrada en un 0,5 por ciento, hasta situarlos en un 7,5 por ciento el primero y en un 9,5 por ciento el segundo, que son "los tramos más bajos de todas las tarifas autonómicas de nuestro país".

También en este presupuesto se reduce el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que pasa de un 4 a un 3,5 por ciento para menores de 36 años, para personas con discapacidad y familias monoparentales.

Según ha avanzado Manzano, las cuentas para 2027 se han elaborado con una estimación de crecimiento del PIB del 1,8 por ciento siguiendo las previsiones avaladas por la AIREF y contienen un déficit de un 0,1 por ciento.

Se trata de una cifra de 9.254.088.755 euros que "se destinan a lo importante, a la sanidad, a la dependencia, a la educación, a la igualdad, a la conciliación, al empleo, al campo, a los jóvenes y, por supuesto, a algo fundamental como es la vivienda", ha resaltado la titular de Hacienda.

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