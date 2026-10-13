Los Presupuestos extremeños de 2027 destinan 181,7 millones a los programas de colaboración con los municipios

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, preside el Consejo de Política Local de Extremadura (COPLE) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027 contempla una dotación de 181,7 millones de euros de la Junta para los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM), destinados a financiar actuaciones y servicios de los 410 ayuntamientos y entidades locales menores en ámbitos como el empleo, la atención a la dependencia y las políticas sociales. Esta cantidad supone un incremento de 36,1 millones de euros respecto al presupuesto de 2026.

Los Programas de Colaboración Económica Municipal mantienen para 2027 un total de 14 líneas de actuación, con una dotación conjunta de 181.710.075 euros. Diez de ellos presentan incrementos respecto al ejercicio anterior.

De este modo se ha puesto de manifiesto en la reunión telemática mantenida este martes, día 13, por el Consejo de Política Local de Extremadura (Cople), presidida por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y en la que se han abordado con las administraciones locales las principales líneas de financiación municipal recogidas en el anteproyecto de Presupuestos Generales de la comunidad para 2027.

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