Previsión meteorológica en Extremadura para este jueves, 13 de agosto de 2026

Archivo - Un hombre se refresca en fuente pública.
Archivo - Un hombre se refresca en fuente pública. - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 5:32
Seguir en

   MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 13 de agosto, en Extremadura, cielos poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en el sureste.

   Asimismo, se esperan temperaturas máximas significativamente altas, especialmente en los valles de los grandes ríos, de modo que los termómetros subirán ligeramente, de modo que se moverán entre los 20 y los 41 grados en Badajoz, mientras que lo harán entre 22 y los 39 en Cáceres.

   Por su parte, los vientos predominarán de componentes sur y oeste, flojo en general.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado