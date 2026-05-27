Previsión meteorológica en Extremadura para este miércoles, 27 de mayo de 2026

Archivo - Un joven bebe agua de una fuente en una imagen de archivo - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 27 de mayo, cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en el norte montañoso.

Las temperaturas estarán en ligero ascenso o sin cambios, por lo que los termómetros oscilarán en Badajoz entre los 18 y los 39 grados y en Cáceres entre los 22 y los 37 grados.

Por su parte, los vientos soplarán flojos del este o variables, flojos con intervalos de moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el norte con las tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).