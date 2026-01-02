El primer premio de Lotería Nacional del jueves deja premios en Mérida, Plasencia y Don Benito

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 1 de enero, ha dejado premios en las localidades pacenses de Mérida y Don Benito, y en la cacereña de Plasencia.

En concreto, en dichas localidades han sido consignados décimos del primer premio de dicho sorteo, que ha recaído en el 41.808, y que aporta 300.000 euros al número.

Así, han repartido la suerte el despacho receptor de la Avenida Juan Carlos I, número 5 de Mérida; la administración número 3 de Don Benito; y el punto de venta de loterías del Centro Comercial Carrefour en Plasencia, según refleja la web de Loterías y Apuestas del Estado y recoge Europa Press.

El primer premio también se ha vendido en Berriozar (Navarra), Albacete, Alicante, Barcelona, Cádiz, Castellón, A Coruña, Granada, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia.

El segundo premio, que ha correspondido al 64.748 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha tocado íntegramente en Alfafar (Valencia). Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 8, 7 y 3.