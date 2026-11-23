Acto de presentación de la apertura de la primera planta del mercado de abastos al sector cultural de Cáceres como espacio para sus actividades - EUROPA PRESS

CÁCERES 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera planta del mercado de Ronda del Carmen de Cáceres se utilizará, a partir de ahora, como espacio para actividades culturales relacionadas con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y para que las asociaciones y agentes culturales de la ciudad puedan desarrollar allí su trabajo creativo de forma individual o colectiva.

Hace ya diez años que este edificio del mercado de abastos se sometió a una importante reforma con una inversión de un millón de euros por parte del Gobierno regional que consistió en la mejora de los puestos de la planta baja del inmueble, dedicada a alimentos perecederos.

Entonces se avanzó que la primera planta, con una superficie de 264 metros cuadrados, estaría destinada a una zona de hostelería con un decena de locales para bares y restaurantes mientras que en el centro habría un espacio común para mesas, pero nunca llegó a explotarse este modelo de negocio porque no se consiguió que los hosteleros mostraran interés por ubicarse allí a pesar de varios intentos.

Ahora, la idea es aprovechar esta infraestructura para uso cultural a disposición de artistas y profesionales de la ciudad. De momento, se ha habilitado allí un espacio que alberga la Oficina de Activación Cultural de Cáceres 2031 para acompañar a los creadores culturales en su proceso.

Dentro de Cáceres 2031 se ha puesto en marcha un proyecto para dar un nuevo uso a edificios de la ciudad que no tienen actividad y llenarlos con una vida cultural, como espacios de ensayos o de creación, y ahí es donde encaja dar una nueva vida a esta planta del mercado de Ronda del Carmen.

Así lo ha explicado Julio Cepeda, uno de los responsables de la Oficina de Activación Cultural de Cáceres 2031, tras la visita de los evaluadores del comité europeo de expertos que está recorriendo este lunes la ciudad para conocer el proyecto de Cáceres 2031 antes de decidir cuál de las cuatro ciudades españolas --también han resultado finalistas Granada, Las Palmas de Gran Canarias y Oviedo-- resulta elegida para ser la Capital Europea de la Cultura.

Cepeda ha recordado que los expertos europeos son los que evalúan "cómo lo estamos haciendo de bien en la candidatura de Cáceres" y la parada en el mercado de Ronda del Carmen se ha agendado para enseñarles la importancia que tiene para la candidatura cacereña la participación ciudadana, "la simbiosis cultural y también el tejido cultural que se está creando".

Para ello, se ha reunido a asociaciones culturales y vecinales de la ciudad que van a utilizar ese espacio para creación propia porque "mucha gente no sabe dónde ensayar, qué recursos pedir, qué hacer y ahora en este espacio ya es un sitio donde ellos pueden acceder a sus cosas", ha indicado Cepeda.

"Al final, la Oficina de Activación Cultural es un apéndice de la capitalidad que sirve de acompañamiento y de guía para aquellas personas que necesitan un poquito de ayuda extra o muchas veces para conectar a muchas entidades, y eso es lo bonito", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

APLICACIÓN PARA RESERVAR LOS ESPACIOS

Para su uso por parte del sector, se va a crear una aplicación o una página web para que se puedan reservar los espacios. "Ahora mismo los estamos todavía habilitando, puesto que solamente tenemos habilitado la pequeña oficina de activación, una sala para poder hacer reuniones y también estamos terminando de habilitar un pequeño estudio fotográfico", ha explicado Cepeda.

De momento, ya hay un par de fotógrafos que se han interesado por utilizar el espacio, entidades que lo han preguntado para ensayar, exposiciones, ferias de arte, o actividades culturales promovidas por el ayuntamiento, incluso. "Es muy importante porque significa que algo que antes no tenía un aparente interés, ahora vuelve a retomarlo y eso es activar culturalmente", ha concluido.