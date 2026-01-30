Los principales retos y oportunidades del sector agrario, a debate en las jornadas de Unicaja en Agroexpo

Jornadas de Unicaja en la Feria Agroexpo - UNICAJA

La exportación en los mercados de divisas o el futuro de cultivos como el tomate son algunos de las medidas abordadas

DON BENITO (BADAJOZ), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El campo extremeño ha sido el protagonista de las tres jornadas organizadas por Unicaja en el marco de la feria internacional Agroexpo, que se celebra esta semana en la localidad pacense de Don Benito, y que han abordado temas de interés para el sector.

Unas sesiones que han reunido a profesionales del sector agroalimentario para analizar los principales retos y oportunidades de la actividad agraria, de tal forma que Unicaja ha llevado a cabo en su expositor de Agroexpo, tres jornadas técnicas desarrolladas desde este miércoles y hasta este viernes.

Así, 'Mecanismos y soluciones para la exportación en los mercados de divisas' fue la temática de la jornada que se celebró este pasado miércoles, impartida por el director de Negocio Internacional de Unicaja, Roberto Carrasco, y de Desarrollo Comercial de Negocio Internacional y Divisas, Fernando Llera.

Por su parte, este pasado jueves las intervenciones se centraron en 'El sector agrario y la industria alimentaria, pilares de la economía extremeña', con la participación de Felisa Becerra, de Analistas Económicos de Andalucía (sociedad de estudios del Grupo Unicaja).

Este viernes, la jornada ha llevado por título 'El futuro del tomate extremeño: producción, precios y competencia internacional', en la que el gestor de Negocio Agroganadero de la Dirección Territorial de Extremadura de Unicaja, Tomás Rodríguez, como moderador, ha reunido a representantes del sector, tanto de administraciones públicas como de cooperativas, productores e industria.

En concreto, han estado presentes en esta sesión el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, José Manuel Benítez; el presidente de la sectorial Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Domingo Fernández; el responsable de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), Herminio Íñiguez.

Estas jornadas han tenido como objetivo "aportar información útil para la toma de decisiones y escuchar también de forma directa a los profesionales del campo, facilitando así la adaptación de posibles soluciones", según señala Unicaja en nota de prensa.

Cabe destacar que el banco ha contado esta edición número 38 de Agroexpo, celebrada en el recinto de Feval, con un estand de 70 metros cuadrados, en el que los profesionales han podido disponer de soluciones diseñadas específicamente para el desarrollo de su actividad.

RETRANSMISIÓN DE 'AGROPOPULAR'

Por otra parte, el estand de Unicaja será escenario este sábado, 31 de enero, de 08,30 a 10,00 horas, del programa en directo de 'Agropopular', de la Cadena COPE, dirigido por César Lumbreras y especializado en información agraria.