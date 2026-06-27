Prisión provisional sin fianza para los seis detenidos por una reyerta familiar en Plasencia

PLASENCIA (CÁCERES), 27 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Plasencia ha dictado prisión provisional y sin fianza a las seis personas que el pasado jueves fueron detenidos en la ciudad cacereña por una reyerta entre dos familias, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.

El magistrado ha tomado la decisión este sábado contra los seis detenidos, a los que se les investiga por un supuesto delito de lesiones graves.

Como consecuencia de la reyerta -que tuvo lugar en la mañana del pasado jueves, 25 de junio, en el barrio del Rosal de Ayala- cuatro personas resultaron heridas por arma blanca, según informan varios medios regionales.