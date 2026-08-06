La producción industrial baja un 0,9% en junio en Extremadura

Tasa interanual del Índice de Producción Industrial en Extremadura﻿. - EPDATA

MÉRIDA/MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 0,9% en junio en Extremadura en comparación con el mismo mes de hace un año, frente a un crecimiento de la media nacional del 3,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, en el acumulado de los seis primeros meses del año, el descenso ha sido del -7,9 por ciento, mientras que la media nacional ha subido un 1,1 por ciento.

Por destino económico de los bienes, la tasa interanual para los bienes de consumo se situó en el 5,72%, frente a una variación del -10,09% para bienes de consumo duradero, del 6,84% para bienes de consumo no duradero, del 51,45% para bienes de equipo, del 0,64% para bienes intermedios y del -6,24% para energía.

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