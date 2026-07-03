La producción industrial baja un 10,4% en mayo en Extremadura, frente a una subida del 0,8% a nivel nacional

Archivo - Un operario trabajando en una fábrica - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 10,4 por ciento interanual el pasado mes de mayo en Extremadura, 11,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial ha aumentado en siete comunidades autónomas y ha disminuido en otras 10. Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%) han sido las que han anotado las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se han situado Extremadura, Navarra y Aragón con retrocesos de un 10,4 por ciento, 9,7 por ciento y un 6,4 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 9,4 por ciento, frente a una incremento del 0,6 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 11,9 por ciento con un descenso del 83,3 por ciento en el caso de los duraderos y un 0,4 por ciento menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 54,1 por ciento;, los bienes intermedios han anotado un 4,1 por ciento menos y los de la energía, un 16,6 por ciento menos.

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