La producción industrial baja un 10,9% en abril en Extremadura, frente a una subida del 4,2% a nivel nacional

Evolución del índice de producción industrial en Extremadura. - EPDATA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 10,9% interanual el pasado mes de abril en Extremadura, 15,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en catorce comunidades autónomas y cae en otras tres, entre ellas Extremadura.

Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 8,6%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 9,8% con un descenso del 18,3% en el caso de los duraderos y un 9,1% menos para los no duraderos.

En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 15,1%;, los bienes intermedios anotaron un 2,3% más y los de la energía, un 18,3% menos.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la producción industrial subió un 4,2% en abril en relación al mismo mes de 2025, ampliando en dos puntos el avance que experimentó en marzo.

Con el incremento interanual de abril, el más pronunciado desde el pasado mes de septiembre, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de ascensos tras el aumento del 2,2% registrado en marzo.

La subida de la producción industrial en abril fue resultado de los avances registrados en la producción de bienes de equipo (+6,8%), bienes intermedios (+4,4%), energía (+3,7%) y bienes de consumo no duradero (+2,5%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 3,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2% interanual en abril, una décima más que en el mes previo.

En términos mensuales (abril sobre marzo) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,4%, en contraste con el fuerte incremento del 2,4% registrado en marzo.

Por sectores, los bienes de equipo presentaron el único aumento mensual de la producción, del 0,1%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor descenso (-2%).