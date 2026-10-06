La producción industrial baja un 7,9% en agosto en Extremadura, frente a una subida del 1,6% a nivel nacional

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MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 7,9% interanual el pasado mes de agosto en Extremadura, 9,5 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en once comunidades autónomas y disminuye en otras 6. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha bajado un 6,1%, frente a una incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 15,4% con un incremento del 275,6% en el caso de los duraderos y un 13,9% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10%, los bienes intermedios anotaron un 2,9% más y los de la energía, un 17,8% menos.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el IPI subió un 1,6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en julio.

Con el incremento interanual de agosto, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena seis meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en agosto fue resultado de los avances registrados en la energía (+4,5%), la producción de bienes intermedios (+1,9%) y la de bienes de equipo (+1,2%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 6,8% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 0,9%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 1,5% interanual en agosto, tasa un punto inferior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también seis meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (agosto sobre julio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,7%, en contraste con el avance del 0,6% registrado en julio.

Por sectores, bienes de consumo duradero fue el único sector que presentó un repunte mensual de la producción (+1%), mientras que la energía registró el mayor descenso (-2%).