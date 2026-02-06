La producción industrial se mantiene estable en Extremadura en 2025

Archivo - Varios operarios trabajando en una fábrica de vehículos - MARTA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID/MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha mantenido estable en Extremadura el pasado año 2025, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último mes de 2025, la producción industrial ha descendido en Extremadura un 3,2 por ciento en comparación con el mes de diciembre de 2024.

Diez comunidades autónomas han elevado en 2025 su producción industrial, cinco la han recortado y dos, Madrid y Extremadura, no han experimentado variación.

Los mayores avances los han protagonizado Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), mientras que los únicos descensos se han dado en Navarra (-2,6%), País Vasco (-2,3%), Comunidad Valenciana (-1,3%), La Rioja (-0,9%) y Cantabria (-0,8%).

En el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido una media del 1,3 por ciento en 2025, encadenando así dos años de ascensos después del aumento del 0,7 por ciento experimentado en 2024.

El repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3 por ciento, aunque queda lejos del aumento del 7,1 por ciento de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

