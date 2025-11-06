La producción industrial sube un 2,4% en septiembre en Extremadura, algo más de dos puntos menos que la media nacional

MADRID/MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 2,4 por ciento interanual el pasado mes de septiembre en Extremadura, lo que supone 2,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Extremadura.

Asimismo, en lo que va de año la producción industrial en Extremadura ha subido un 0,1 por ciento, frente a un incremento del 1,1 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han subido en la región un 11,1 por ciento con un descenso del 68,3 por ciento en el caso de los duraderos, y un 14,1 por ciento más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han aumentado un 26,7 por ciento;, los bienes intermedios han anotado un 2,2 por ciento más, y los de la energía un 2,3 por ciento menos.

DATOS NACIONALES

A su vez, en el conjunto nacional el Índice General de Producción Industrial ha subido en España un 4,5 por ciento en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa 4,3 puntos superior a la de agosto.

Con el avance de septiembre, el más pronunciado desde el pasado mes de junio, la producción industrial encadena cuatro meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7 por ciento) y mayo (-1 por ciento).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha aumentado un 1,7 por ciento interanual el pasado mes de septiembre, tasa 1,6 puntos inferior a la de agosto. Pese ello, la producción industrial acumula siete meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial ha subido un 0,4 por ciento tras dos meses de caídas.

Por sectores, los bienes de equipo han sido los únicos que han presentado una tasa mensual negativa en el país, del 1,4 por ciento, en tanto que los bienes intermedios han registrado el mayor avance mensual de la producción (+2 por ciento).

Asimismo, el índice ha sido positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17 por ciento), Andalucía (+11,2 por ciento) y Canarias (+8,7 por ciento) con mayores incrementos, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice se ha reducido un 3,3 por ciento, y en País Vasco con una caída del 2,8 por ciento.