La provincia de Badajoz contará a partir del 1 de enero con dos nuevas Secciones judiciales de Violencia sobre la Mujer

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha acogido este viernes la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, con el objetivo de coordinar las actuaciones que vienen realizando desde las comisiones provinciales y las distintas administraciones implicadas, y cuyo punto principal del orden del día ha sido la entrada en funcionamiento de las Secciones comarcalizadas de Violencia sobre la Mujer de Mérida y Badajoz.

La presidenta del TSJEx, María Félix Tena Aragón, ha destacado en declaraciones a los medios tras la reunión, que con estas dos nuevas Secciones las mujeres víctima de violencia de género "tendrán la misma atención especializada en toda la Comunidad Autónoma".

Cabe recordar que la provincia de Cáceres fue pionera a nivel nacional en contar con un Juzgado comarcalizado de Violencia Sobre la Mujer y que actualmente cuenta con dos Secciones, al igual que contará Badajoz a partir del 1 de enero, a la que se suma la Sección de Mérida con lo que la región contará con cinco jueces especializados en violencia sobre la mujer.

Estas Secciones permitirán, entre otras cuestiones, que las víctimas estén atendidas por personal especializado en violencia sobre la mujer y que cuenten con nuevos recursos que evitarán desplazamientos innecesarios desde sus lugares de residencia a las sedes judiciales.

Tena ha recordado que hace ya tres años en la provincia de Cáceres se creó un juzgado especializado de violencia sobre la mujer que abarcaba territorialmente toda la provincia, todos los partidos judiciales de la provincia.

"Visto el óptimo resultado de esa comarcalización de la violencia sobre la mujer, propusimos al Ministerio de Justicia la posibilidad también de comarcalizar la provincia de Badajoz y, por lo tanto, que también con un efecto reflejo trasladásemos el modelo de la provincia de Cáceres al modelo de la provincia de Badajoz", ha explicado.

Esto ha implicado la creación de nuevas plazas judiciales, que así se hizo, en Real Decreto de junio de este año para entrar en funcionamiento el 1 de enero del 2026. Durante este periodo de seis meses se ha estado preparando todo, desde medios materiales de ubicación, de juez, letrados, funcionarios, medios tecnológicos precisos para ello y "también pautas de actuación consensuada entre todos los decanos de todos los distintos partidos judiciales, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Así, se ha creado una plaza judicial en el Tribunal de Instancia de Mérida con ámbito comarcal y se creaba con ello la sección de violencia sobre la mujer comarcalizada en el Tribunal de Instancia de Mérida, con competencia a varios partidos judiciales. Y en Badajoz, para que tuviera capacidad de absorber el volumen de trabajo que supondría su comarcalización, su ampliación territorial a otros partidos judiciales distintos del de Badajoz, requería crear una segunda plaza de juez.

Esa segunda plaza también entra en funcionamiento el 1 de enero y "eso permite que a partir del 1 de enero la competencia de la sección de violencia sobre la mujer de Badajoz amplíe, vaya más allá del partido judicial de Badajoz a los partidos judiciales de Olivenza y Montijo", ha explicado la presidenta del TSJEx.

Por otra parte, en la reunión se ha anunciado que el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado firmar la adhesión al sistema VioGen, Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que es una herramienta creada por el Ministerio del Interior de España para proteger y hacer un seguimiento eficaz de las mujeres víctimas de violencia machista, y sus hijos e hijas, mediante coordinación institucional y valoración del riesgo.

De esta forma, se ha formado a agentes de la Policía Local de Cáceres para que en coordinación con Policía Nacional hagan el seguimiento de las víctimas de violencia de género en riesgo bajo en Cáceres.

En la reunión han participado entre otras autoridades el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luís Quintana; la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el general Jefe de Zona de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín; la inspectora Jefe de Policía Nacional, María Elisa Fariñas, así como miembros de la Administración de Justicia, Guardia Civil, Policía Local, IMEX y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha destacado la importancia de esta comisión que sienta a la mesa a todas las partes implicadas en la protección y atención a las víctimas de violencia de género, para "analizar profundamente" todo lo que concierne a este hecho y coordinar las actuaciones defender a las víctimas.

En parecidos términos se ha pronunciado la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, quien ha ahondado en la importancia de la puesta en marcha de las dos nuevas secciones en la provincia de Badajoz porque la especialización judicial conlleva "una atención a las víctimas de violencia de género en el territorio más precisa, más especializada, más inmediata".

Asimismo, ha valorado que la comisión sirve para seguir "profundizando" en la coordinación y la atención desde todos los ámbitos: policial, judicialy social.

Por otra parte, el TSJ de Extremadura ha acogido la reunión de la Comisión Territorial de Policía Judicial en la que se ha abordado igualmente la puesta en funcionamiento de las nuevas secciones comarcalizadas de violencia sobre la mujer.