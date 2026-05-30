El proyecto 'Inesperados, micro conciertos' lleva este domingo la música en directo a espacios singulares de Mérida

Primer concierto del proyecto 'Inesperados' que se celebra en Mérida el 31 de mayo. - LAOCTAVA

MÉRIDA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La primera cita del proyecto 'Inesperados, micro conciertos' llevará este domingo 31 de mayo la música en directo a espacios de Mérida poco habituales para este tipo de actividades.

La cita comenzará a las 12,00 horas en la tienda y taller de cerámica Terracota Mérida y la entrada será libre hasta completar aforo. El primer participante será el guitarrista Luis Márquez Hinchado.

El proyecto está impulsado por laoctava, centro de música creativa que propone una forma "diferente" de vivir la música en directo en la ciudad.

La iniciativa, según explica el propio centro en un comunicado, nace con el objetivo de acercar la música a espacios poco habituales para la celebración de conciertos, transformando tiendas, talleres y rincones con personalidad propia en escenarios efímeros donde público y artistas puedan compartir una experiencia cercana y especial.

'Inesperados' apuesta así por el pequeño formato y "la cercanía", creando encuentros musicales "íntimos" en lugares cotidianos que, por unos momentos, se convierten en espacios culturales llenos de vida. El proyecto busca, además, poner en valor el comercio local y los espacios creativos de Mérida, generando nuevas conexiones entre distintas disciplinas artísticas y culturales.

La primera edición tendrá lugar en Terracota -situada en la Calle José Ramón Mélida, 26-, un espacio dedicado a la cerámica artesanal creativa que abrirá sus puertas a esta experiencia sonora y sensorial en pleno corazón de la ciudad.

Con esta propuesta, laoctava centro de música creativa inicia una programación que pretende consolidarse como un circuito cultural "alternativo, cercano y sorprendente", donde la música dialogue con los espacios y con quienes los habitan.