El proyecto Mobirural de la Diputación de Badajoz, reconocido como buena práctica europea en movilidad rural

Miembros del grupo del proyecto Mobirural - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Comunitaria del Pacto Rural Europeo ha destacado al proyecto Mobirural como ejemplo de buena práctica en el ámbito de la movilidad rural sostenible y la innovación local, reconociendo así el trabajo desarrollado por las entidades socias, entre ellas la Diputación de Badajoz.

Este reconocimiento europeo pone en valor la contribución de Mobirural al impulso de soluciones innovadoras para mejorar la movilidad en las zonas rurales, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense, fomentando al mismo tiempo la capacitación local, la participación de los agentes del territorio y el desarrollo de estrategias sostenibles adaptadas a las necesidades de las comunidades rurales europeas.

La iniciativa ha sido publicada en la Plataforma Comunitaria del Pacto Rural Europeo, un espacio promovido por la Unión Europea para difundir proyectos inspiradores que contribuyen a la visión a largo plazo para las áreas rurales de Europa. A través de esta plataforma, las experiencias seleccionadas ganan visibilidad entre responsables políticos, expertos y entidades vinculadas al desarrollo rural de toda Europa.

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, participó entre los años 2022 y 2024 en el proyecto Erasmus+ Mobirural junto con la Fundación Fenice, Innogestiona Ambiental, el Instituto para la Protección del Clima, la Energía y la Movilidad e Intelligent Transport System.

El proyecto se centró en promover una movilidad rural más sostenible y eficiente, así como en impulsar nuevas estrategias y tecnologías aplicadas al transporte en zonas rurales. Además, trabajó en la creación de una red de cooperación internacional orientada a fomentar políticas e iniciativas que favorezcan la movilidad y la conectividad en el medio rural.

Mobirural tuvo una duración de 30 meses y estuvo financiado por el programa Erasmus+ KA202, impulsado por la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Para el período 2021-2027, este programa pone un especial énfasis en la inclusión social, las transiciones ecológica y digital, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

El proyecto contó con un presupuesto total de 269.998 euros, de los cuales la Diputación de Badajoz gestionó 45.006 euros destinados al desarrollo de las actuaciones previstas en el marco del proyecto.

Así, la participación de la institución provincial pacense en Mobirural permitió reforzar su compromiso con la innovación territorial, la cohesión social y la mejora de los servicios en el medio rural, especialmente en ámbitos clave como la movilidad sostenible y el acceso a oportunidades en los municipios de menor tamaño.

Desde el proyecto se ha agradecido la implicación y colaboración de todas las entidades participantes, subrayando que este reconocimiento refleja tanto la calidad del trabajo desarrollado conjuntamente como la relevancia de los objetivos y resultados alcanzados por Mobirural. La ficha completa de la buena práctica está disponible en la Plataforma Comunitaria del Pacto Rural Europeo.