El PSOE afirma que los presupuestos extremeños representan un "ajuste de cuentas" entre Guardiola y Vox

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que las cuentas autonómicas presentadas por la Junta "no son unos presupuestos, sino un ajuste contable o, peor todavía, un ajuste de cuentas entre Guardiola y Vox".

En rueda de prensa, Gil Rosiña ha señalado que esta afirmación "no es una opinión política, sino una realidad que reflejan los propios números del presupuesto".

Así, ha explicado que el Ejecutivo regional ha presentado unas cuentas que ascienden a 8.853 millones de euros, "755 millones más que el ejercicio anterior", mientras que la propia Memoria General de los Presupuestos reconoce, en su página 151, una inejecución prevista de 776 millones de euros.

"¿A quién quiere engañar la señora Guardiola? Aumentan las cuentas en 755 millones de euros y, al mismo tiempo, ya reconocen que no van a ejecutar 776 millones. Por lo tanto, no estamos ante unos presupuestos, sino ante un ajuste contable en toda regla", ha afirmado.

La portavoz socialista ha definido además las cuentas como "unos presupuestos de la vergüenza", unas cuentas "radicales y nada moderadas" que, a su juicio, "castigan a las personas y, lo que es peor, las señalan".

En ese sentido, Gil Rosiña ha criticado el recorte "a la mitad" de las partidas destinadas a sindicatos y patronal para el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de trabajadores y empresas.

"La Junta recorta a la mitad la concertación social y el diálogo social en Extremadura", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que la consejera competente "trate de justificar unos recortes que debilitan herramientas fundamentales para la estabilidad laboral y económica de esta región".

La portavoz socialista también ha mostrado su rechazo al "desmantelamiento" de la cooperación internacional extremeña. "Es muy lamentable que Guardiola quiera cambiar la Extremadura que conocemos y de la que tan orgullosos nos hemos sentido siempre", ha señalado.

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