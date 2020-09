El PSOE apela en el inicio del curso en la Asamblea al consenso para buscar "soluciones" y el PP ve una Junta "ausente"

Cs tratará de aportar su "granito de arena" y Unidas por Extremadura espera "pasos adelante" de la Junta para salir de su "parálisis"

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha indicado que su formación inicia el periodo de sesiones en la Cámara regional con la pretensión de seguir defendiendo el "consenso" y la búsqueda de "soluciones" conjuntas a la salida de la crisis del Covid-19 y sus consecuencias.

Mientras, su homóloga del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha considerado que para afrontar la pandemia la Junta de Extremadura se mantiene "ausente" y con una "falta de respuesta" que suponen "más de lo mismo" en el inicio del nuevo periodo de sesiones parlamentario.

A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha recalcado que su grupo, tal y como según ha dicho ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, continuará trabajando con la "única voluntad" de aportar su "granito de arena" para que las decisiones que las distintas administraciones vayan adoptando frente al Covid y sus consecuencias sean "las mejores".

Mientras, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afirmado que su grupo espera que la Junta en el nuevo curso político "empiece a dar pasos adelante" y aprenda de lo que la pandemia del coronavirus está "enseñando" para salir de la "parálisis" en la que la Administración regional se mantiene, ha dicho.

De este modo se han pronunciado dichos portavoces parlamentarios a preguntas de los medios este martes en la Asamblea en sendas ruedas de prensa ofrecidas tras la Junta de Portavoces desarrollada en la Cámara regional.

PSOE

Así, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Lara Garlito, ha apelado en el inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara regional a la unidad y al consenso de todas las formaciones políticas en la búsqueda de "soluciones" que sean "eficaces y eficientes para la ciudadanía", y que sirvan para "fortalecer" todos los aspectos "importantes" de la sociedad que se han visto perjudicados por la crisis del Covid-19.

En este sentido, ha abogado por que exista "unidad" y "consensos" en el inicio del curso político, así como también "responsabilidad" de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y "responsabilidad para saber mirar a la ciudadanía y aportar alternativas y soluciones".

También ha defendido que hay que seguir articulando medidas que contribuyan a mantener "los equilibrios siempre entre el día a día, el funcionamiento como sociedad, y por otro lado la seguridad y la sanidad".

Al respecto, Lara Garlito ha defendido que "la trinchera, el enfrentamiento en estos momentos no tiene cabida ante tantos y tantos retos a los que nos enfrentamos como sociedad", ya que "el virus permanece entre nosotros" y, teniendo en cuenta que "todos los ciudadanos están haciendo verdaderos esfuerzos para convivir con él", entonces "por tanto las fuerzas políticas también deben hacer esos "esfuerzos y trabajos" para alcanzar la "unidad" necesaria en momentos "tan excepcionales" como los actuales, ha dicho.

Con ello, la portavoz socialista ha afirmado que este curso político viene marcado "evidentemente" por la pandemia, por "ese virus que llegó a nuestras vidas hace meses", y que está provocando que "un día a día en el que tenemos que convivir con él".

Asimismo, ha afirmado que la posición del PSOE en este nuevo curso político va a seguir siendo "garantizar obviamente la seguridad de los niños y niñas (en las aulas) y de los docentes y las docentes, y también de la Educación, que es el gran ascensor social".

PP

Por su parte, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha criticado la "falta de respuesta" por parte de la Administración regional ante las consecuencias de la pandemia en cuestiones como el "problema" sanitario, el económico y el educativo, y ante el nuevo curso periodo de sesiones en la Cámara legislativa regional lamenta que la Junta se mantiene, como hasta el momento, "ausente", ya que "no está adoptando las medidas sanitarias, económicas ni educativas necesarias en esta emergencia".

"Me gustaría decir que esperamos algo más por parte del gobierno, pero el inicio de este curso político nos trae más de lo mismo", porque ante una crisis sanitaria, económica "no hay una nueva normalidad, lo que hay nuevamente es un gobierno ausente que no está adoptando las medidas sanitarias, económicas, ni educativas necesarias en esta emergencia", ha declarado la 'popular'.

En este sentido, ha advertido de que en la actualidad "no hay un escudo social, económico para los extremeños" pese a que la Junta tiene los "recursos" para habilitarlo, y ha recordado que en los próximos meses, ante la Covid-19, "nos jugamos todo, lo que seamos de presente y futuro como región".

Al mismo tiempo, ha criticado la "dejación" de la Junta de Extremadura ante un inicio de curso educativo "complicado" por la Covid-19 pero que, a su juicio, se ha visto "agravado" por una Administración regional que "ha pasado de estar en modo vacaciones al modo no molestar".

Finalmente, ha considerado que para afrontar la segunda oleada de Covid-19 en la región el Ejecutivo extremeño "vuelve sobre sus propios pasos con su incapacidad y falta de previsión".

CIUDADANOS

A su vez, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Cayetano Polo, ha recalcado que su grupo, tal y como según ha dicho ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, continuará trabajando con la "única voluntad" de aportar su "granito de arena" para que las decisiones que las distintas administraciones vayan adoptando frente al Covid y sus consecuencias sean "las mejores".

En este punto, ha reiterado que Cs mantendrá su planteamiento de que "no" es el momento de "pensar en los partidos políticos, en las elecciones ni en los votos", sino que es "fundamental dejar de lado todo esto que envuelve a la política" para dedicarse a "ayudar a que el gobierno de turno tome las mejores decisiones".

Así, ha recalcado que Cs continuará trabajando en contribuir a "resolver problemas" de los ciudadanos, con la pretensión de que la sociedad empiece a "ver la luz" en la crisis del coronavirus.

En este sentido, Polo ha defendido que "hay muchísimo trabajo por hacer", así como que en concreto en Extremadura su partido mantendrá "lealtad con los extremeños" tratando de "aportar" en las decisiones que la Junta vaya adoptando.

Al respecto, ha señalado como "retos fundamentales por delante" la aprobación de los presupuestos autonómicos, con medidas para "continuar ayudando" a los ciudadanos.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha afirmado que su grupo espera que la Junta en el nuevo curso político "empiece a dar pasos adelante" y aprenda de lo que la pandemia del coronavirus está "enseñando" para salir de la "parálisis" en la que la Administración regional se mantiene, ha dicho.

"Hay que saber las consecuencias, lo que nos está enseñando la pandemia y poner las medidas políticas necesarias para dar ese giro", ha espetado, al tiempo que ha considerado que hasta ahora la Junta se está escudando, ha dicho, en las medidas del Gobierno central.

Al mismo tiempo, ha defendido que es "prioritario" y "el mayor reto" existente por delante el de "mejorar" la Sanidad, junto a garantizar una educación pública y un regreso a las aulas de forma "segura" como un elemento "básico".

De igual modo, Irene de Miguel ha insistido en que la Junta debe aplicar un "giro" al modelo productivo extremeño, porque la pandemia ha "marcado el camino claro hacia dónde debemos ir" y qué sectores "impulsar".

Así, ha rechazado "volver a las mismas recetas de siempre de turismo, macrocasinos que no llevan a nada y que lo único que hacen es aumentar la explotación y el éxodo de esta tierra y engordar el bolsillo de unos pocos".