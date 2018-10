El PSOE de Badajoz valora que le ha "dado la vuelta" a cuatro años del PP

Actualizado 21/12/2015 0:31:19 CET

BADAJOZ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha valorado que el partido que representa es la "primera fuerza política" de Extremadura y en la provincia pacense en una jornada electoral en la que, en su opinión, se ha constado que el Partido Socialista "es la primera fuerza de la izquierda a nivel nacional".

"Le hemos dado la vuelta a los cuatro años del PP, ace cuatro años el Partido Popular sacó un gran resultado y hemos sido capaces de darle la vuelta", ha recalcado Lemus en una rueda de prensa en Badajoz en la que reafirmado que el PSOE de Extremadura "ha sido la única fuerza del PSOE a nivel nacional que ha aumentado un escaño en la provincia de Badajoz".

De este modo, ha sostenido que el PSOE ha obtenido en la provincia "un escaño más que hace cuatro años y eso ahora mismo nadie lo puede decir en las filas del PSOE a nivel nacional" en una rueda de prensa en la sede provincial del Partido Socialista en la capital pacense acompañado de los integrantes de la candidatura socialista al Congreso y al Senado por Badajoz, a quienes ha dado la enhorabuena por el "trabajo buen hecho".

En este sentido, ha puntualizado que el PSOE ha obtenido cinco diputados a nivel regional, cuatro el PP y uno Podemos y que, en la provincia pacense, los socialistas han sacado tres diputados, dos los 'populares' y uno la formación morada.

CAMPAÑA ELECTORAL COMPLICADA

Para Lemus, tanto las elecciones como la campaña han sido "complicadas" y "mucha gente había puesto precio a la cabeza del PSOE", en relación a lo cual ha subrayado que "se ha demostrado" que esta formación "sigue siendo una fuerza mayoritaria en este país" y "con la suficiente capacidad como para representar a la mayoría de los ciudadanos".

También ha añadido que ha "demostrado" que tiene "la fuerza suficiente para afrontar los próximos cuatro años como alternativa real y auténtica dentro de este país".

A nivel comarcal en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus ha felicitado que "prácticamente" han "cambiado la tendencia de todas las cabeceras de comarca" al haber "ganado" en Mérida, Villafranca, Llerena, Jerez de los Caballeros, Montijo, Castuera, Villanueva de la Serena y Zafra, así como que en aquellas cabeceras en las que no han obtenido el resultado mayoritario han "reducido de manera considerable la diferencia con el Partido Popular".

"Si algo se ha demostrado es que el Partido Socialista en Extremadura y en la provincia de Badajoz es la primera fuerza, estas ya son las cuartas elecciones que ganamos, ganamos las europeas, ganamos las municipales, ganamos las autonómicas y hoy hemos ganado las generales", ha resaltado.

En ese sentido, ha querido darle la "enhorabuena a todos los votantes socialistas y a todos los militantes socialistas", ya que según ha dicho, "hoy se ha demostrado más que nunca que Extremadura es socialista, que la provincia de Badajoz es socialista", ha recalcado.

Igualmente ha espetado que "hoy más que nunca" también se ha demostrado que "la gente quiere pasar página de lo que ocurrió en Extremadura durante los cuatro años de José Antonio Monago" quien, según ha apostillado, debe de tomar "buena nota" porque "hace cuatro años lo sacaban a hombros" y "cuatro años después los resultados han sido fatídicos y terribles para el Partido Popular".

Por último, y sobre el panorama que se abre ahora a la vista de los resultados de los comicios, Rafael Lemus ha adelantado que este lunes la sede regional acogerá una reunión a primera hora de la mañana en la que tomarán "buena nota de lo que ha ocurrido esta noche" y mostrarán "la posición oficial" del PSOE extremeño.

"Lo que va ha ocurrir en estos cuatro años va a ser de todo menos fácil, hay algunos partidos políticos que hablan de cambio, yo no sé si habrá cambio, lo que sí se es que gobernar va a ser muy difícil en este país", ante lo que ha resaltado que "este país no se puede merecer o no se merece legislaturas cortas, por lo tanto no se qué ocurrirá, lo que sí se es que sencilla no va a ser la situación de España y sencilla no va a ser la situación de los españoles", ha concluido Lemus.