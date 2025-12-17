El PSOE cree que el alcalde de Badajoz debería plantearse una crisis de gobierno y cambiar delegaciones que no funcionan

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, atiende a los medios tras un desayuno navideño de la formación - EUROPA PRESS

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha recordado que a fecha de este miércoles no hay "ni rastro" de las cuentas municipales para 2026, y que el alcalde, Ignacio Gragera, "debería plantearse realmente una crisis de gobierno" y cambiar las delegaciones que no funcionan.

"Que las cambie, que los concejales están casi todos liberados y no funcionan, con sueldos generosos, que trabajen más", ha sostenido González, que reta al alcalde a que le diga qué obras ha anunciado y siguen pendientes, y explique cómo va el grado de cumplimento de su programa electoral cuando queda año y medio de legislatura, a la par que ha rememorado en relación a este último el soterramiento de la autopista y ha cuestionado si se han iniciado las obras y no se han enterado o si las traerán los Reyes de 2026. "De piscinas ni hablamos".

Así lo ha señalado en un desayuno navideño del Grupo Socialista con los medios de comunicación en el que su portavoz ha hecho balance del año 2025, del que esperaba más y que ha pasado "sin pena ni gloria" a nivel municipal, "sin impulso", "sin ambición" y "sin un avance real y significativo en la ciudad", de manera que nadie puede decir "algo que llame especialmente la atención", al contar con un equipo de gobierno "poco efectivo, muy mediocre" y que "ha copiado la inacción de la Junta de Extremadura" y lo ha convertido en un modo de gobernar.

