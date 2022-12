El PSOE defiende que la ampliación y consolidación de derechos es la "mejor manera de cumplir" con la Constitución

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha defendido que la "conquista de libertades" y la ampliación y consolidación de los derechos de los ciudadanos, que ha sido una "constante" para su partido, es la "mejor manera de cumplir" con la Constitución.

Vega ha realizado estas declaraciones este lunes, en rueda de prensa, ante la celebración este martes del 44 aniversario de la Constitución Española, un texto que ha permitido vivir los años "de mayor prosperidad" de la historia reciente del país.

Así, ha subrayado que para el PSOE, el 6 de diciembre es una fecha "muy señalada" y ha recordado que el suyo fue el único partido político del actual arco parlamentario en votar a favor de la Constitución.

"Hoy, como hace 44 años, los socialistas seguimos creyendo firmemente en el inmenso valor que la Constitución tiene para los españoles. Inmenso valor porque en ella se recoge los principios básicos de igualdad, de justicia social y de libertad, principios que inspiran la acción política de un partido, el nuestro, que apuesta por las personas y por su libre desarrollo", ha remarcado.

En este sentido, ha puesto en valor que la "conquista de libertades públicas" ha sido una "constante" del PSOE desde hace cuatro décadas, entre las que ha incluido el divorcio, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, al que igual que la ampliación y consolidación de los derechos de la personas, como el derecho a una sanidad y a una educación pública, a una vivienda y a un empleo digno, a la atención a la dependencia o a una pensión.

"Para el Partido Socialista, ésta es la mejor manera de cumplir con los principios de la Constitución. Los socialistas estamos convencidos de que el mejor país que podemos construir es aquel en el que todos seamos más iguales", ha sostenido.

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

En este sentido, la portavoz del PSOE de Extremadura ha insistido en que para sostener el Estado del Bienestar debe haber redistribución de la riqueza y quienes más tengan más aporten, ya que se trata de que haya "justicia fiscal" para que haya "justicia social".

Un modelo, ha dicho, que hace que las sociedades avancen y progresen "sin dejar a nadie atrás", para lo cual, dos elementos claves son el empleo y la sanidad.

De este modo, ha recordado que la pasada semana se conocieron los datos de desempleo en la región del mes de noviembre y que ellos "vuelven a ser positivos" para Extremadura.

"Nunca se ha creado tanto empleo en esta región, sin duda esta es la legislatura del empleo y Guillermo Fernández Vara es el presidente del empleo", ha aseverado, momento en el que ha destacado que en estos momentos hay "la mitad de desempleados" que cuando Vara volvió al Ejecutivo regional en 2015.

También se ha detenido Soraya Vega en que más allá de la creación de empleo se ha abundado en la calidad del mismo, favorecido por una reforma laboral "a la que la derecha de este país se opuso".

Así, y desde que se aplica la reforma laboral se han firmado 460.000 contratos en Extremadura, de los 138.170 han sido fijos y el empleo femenino ha crecido también desde su aplicación en 12.300 mujeres en la región, un 35,8 por ciento más que el masculino.

De igual forma, y para Vega, otro pilar del Estado de Bienestar es la sanidad pública. "Siendo plenamente consciente de las dificultades por las que estamos atravesando, entendiendo las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y compartiendo el interés que tienen en que nuestra sanidad sea mejor, el gobierno socialista de la Junta de Extremadura pone soluciones encima de la mesa", ha afirmado.

Por ello, ha recordado la presentación la pasada semana del Plan de Acción de Atención Primaria, que persigue reforzar la puerta de entrada a la sanidad pública.

Asimismo, ha recordado que uno de cada tres euros que se invierten en sanidad en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 van a reforzar la Atención Primaria, que recibirá un 10 por ciento más de inversión que en 2022. "Y a esto, también el Partido Popular de Extremadura ha dicho que no", ha señalado.

"Por tanto, en un día tan simbólico para nuestro país como es mañana, desde el PSOE queremos reivindicar que no hay mejor bandera que la de la sanidad pública, no hay mejor bandera que la de la dignidad en el trabajo, no hay mejor bandera que la del Estado del Bienestar. Eso que, como dice nuestro secretario general y presidente de la Junta, tiene tanto valor pero no tiene precio", ha subrayado y la sanidad.

HUELGA EN SANIDAD

Por otro lado, y a preguntas de los medios por una posible huelga de médicos en este mes de diciembre, la portavoz del PSOE de Extremadura ha mostrado el "respeto máximo" a dicha propuesta.

"Es algo que compartimos, es una preocupación que compartimos los socialistas y que comparte también el gobierno de la Junta de Extremadura y que por eso ha puesto encima de la mesa precisamente un Plan de Acción para paliar los problemas que actualmente sufre la Atención Primaria de Extremadura", ha añadido.

En este sentido, Vega ha abogado por seguir trabajando en la vocación para lo cual se debe seguir mejorando las condiciones y la oferta para favorecer que los profesionales sanitarios quieran permanecer en Atención Primaria en Extremadura para desarrollar su proyecto en la región.

"Es algo de lo que también es plenamente consciente la Junta de Extremadura y está trabajando de manera muy intensa en ofrecer soluciones", ha asegurado.