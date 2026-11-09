El PSOE de Extremadura apoya la convocatoria de huelga general porque "no va contra nadie"

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, en rueda de prensa - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha mostrado el apoyo de su partido a la convocatoria de huelga general de este miércoles, día 11, porque "no va contra nadie" y sí a favor de quienes quieren que los salarios sigan subiendo o que las pensiones se revaloricen.

"De quienes reclaman soluciones urgentes al problema de la vivienda, de quienes quieren fortalecer los servicios públicos, porque hay situaciones que no podemos normalizar", ha aseverado en rueda de prensa.

Así, el portavoz socialista ha recalcado que no se puede normalizar que una familia "tenga miedo a perder su vivienda", que trabajar "no sea suficiente para llegar a fin de mes" o que los jóvenes tengan que retrasar proyectos de vida por no poder emanciparse .

Por ello, ha dicho que la huelga "va de visibilizar que en este país quedan cosas por hacer", ante lo que ha añadido que es su partido el que puede llevar a cabo las tareas pendientes para mejorar la vida de la gente.

En este sentido, González Andrade ha puesto en valor el trabajo y el papel que han desempeñado históricamente las organizaciones sindicales, ya que los derechos que se disfrutan en estos momentos "no llegaron por casualidad" sino después de "movilizaciones, reivindicaciones y diálogo social".

"Han conseguido mejorar, sin ninguna duda, las condiciones de vida de la clase trabajadora y los derechos laborales no son concesiones de los gobiernos, son conquistas de los trabajadores y trabajadoras que los gobiernos que creen en ellos materializan en los parlamentos. Pero no basta con defenderlos desde una tribuna. Hay que acompañar a quienes salen a la calle para reclamarlos", ha asegurado.

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