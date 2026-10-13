El PSOE extremeño avanza que si el PGEx de 2027 "es todavía peor que el anterior", hará "mayor enmienda a la totalidad"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa este martes en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que si este proyecto de Presupuestos para 2027 que presente la Junta de Extremadura "es todavía peor que el anterior, pues mayor enmienda a la totalidad le haremos los socialistas", ha dicho.

Así lo ha señalado Gil Rosiña, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha recordado que los presupuestos de Extremadura para 2026 se aprobaron "hace tres meses", por lo que "prácticamente tienen que cambiar la fecha de la firma, ¿o no?".

Y es que, según ha recordado, "el vicepresidente de la Junta ya avanzaba la semana pasada, ante la llegada del nuevo proyecto de presupuestos, que en este nuevo proyecto es donde se iba a ver bien la prioridad nacional", tras lo que Gil Rosiña ha señalado que si este proyecto de presupuestos "es todavía peor que el anterior, pues mayor enmienda a la totalidad le haremos los socialistas", ha dicho.

En ella, el PSOE trasladaría "la manera de entender y ver el mundo y de articular la región" que tiene este partido, y que según ha señalado Gil Rosiña, "dista mucho de los planteamientos de Vox".

Gil Rosiña ha recordado que el Presupuesto es "la ley más importante que da estabilidad y razón de ser a un Gobierno", tras lo que ha aseverado que "no es que haya estabilidad en Extremadura, en Extremadura lo que hay es un sometimiento del Partido Popular a Vox".

Un "sometimiento" que "lo vemos en cada decisión, y lo vemos en cada política, y lo vemos en cada cambio que se produce en la manera de gobernar Extremadura", ha aseverado la portavoz socialista, quien ha concluido reiterando que "en Extremadura no hay estabilidad, hay un sometimiento del PP a Vox".

Por eso, y "si eso es el panorama que se va a dar a nivel nacional", Gil Rosiña ha instado a los ciudadanos a que, de cara al 29 de noviembre, que "miren a los territorios" donde gobierna Vox "para que vean cómo cambia la vida de los pueblos, la vida de las ciudades en una comunidad autónoma que ya está gobernada por la extrema derecha, como es en este caso Extremadura", ha concluido.