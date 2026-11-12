El PSOE ganaría el 29N en Extremadura con una horquilla de 4-5 diputados, seguido por 3 de PP y 1-2 de Vox, según el CIS

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Extremadura con una horquilla de 4 a 5 diputados en el Congreso, mientras que el PP lograría 3 escaños y Vox entre 1 y 2, según la estimación de votos incluida en la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves por la tarde de cara a dichos comicios, cuya campaña electoral arranca formalmente en la medianoche de este viernes día 13.

El estudio del CIS prevé que el PSOE lograría entre 4 y 5 diputados en el Congreso procedentes de las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, frente a los 3 escaños del PP y entre 1 y 2 de Vox.

En concreto, el PSOE lograría entre 2 y 3 escaños en Badajoz y 2 en la provincia de Cáceres, los 'populares' 2 por la provincia pacense y uno por Cáceres y Vox entre 0-1 en Badajoz y uno en Cáceres.

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga a nivel nacional la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3 por ciento y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5 por ciento (ocho punto menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4 por ciento, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

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