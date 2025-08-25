PSOE insiste en pedir a Guardiola que explique en el parlamento la gestión del incendio y medidas para la reconstrucción

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca en la Asamblea de Extremadura para explicar la toma de decisiones en la gestión del incendio de Jarilla, así como para detallar cómo va a proceder el Ejecutivo regional para la reconstrucción de los "incalculables" daños que deja esta "catástrofe".

En una rueda de prensa en Mérida, Gil Rosiña ha abogado por "activar el botón de la sensatez política" en Extremadura y por apagar "el ruido ensordecedor de los micrófonos nacionales de la política" de España, y en este sentido ha considerado "sensato" que la presidenta de la Junta de Extremadura comparezca ante las fuerzas políticas del Parlamento y ante la opinión pública y explique "cómo se han tomado las decisiones desde que se declara el nivel 2 de emergencia en el incendio más importante y más grande de todos los que ha habido" en la historia de Extremadura.

Y también, y lo que es "más importante aún", para que explique "cómo va a proceder la Junta de Extremadura para la reconstrucción de quienes han perdido tanto", ha argumentado la portavoz socialista, quien ha insistido en esta petición de los socialistas, que ya han registrado solicitudes de comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Política Social, Abel Bautista, que es quien tiene las competencias de emergencias y protección civil.

Sin embargo, como ha aclarado, los grupos políticos no pueden solicitar la comparecencia de la presidenta de la Junta, pero en este caso, ha sostenido, "no hace falta ni registrar el papel" dada la magnitud de la "catástrofe".

"La sensatez política, la responsabilidad política que no está en coger un cesto. Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la fotografía. Ponerse al frente de las decisiones es sentarse en el puesto de mando. Y ponerse al frente de las decisiones implica sentarse en el puesto de mando e ir al Parlamento a comparecer y explicar a las fuerzas políticas de la región qué se ha decidido y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir", ha señalado Gil Rosiña.

