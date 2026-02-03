El PSOE lamenta que Guardiola busca "estirar plazos" hasta las andaluzas cuando la "parálisis" afecta al empleo

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, en rueda de prensa para valorar los datos de paro en enero - PSOE DE EXTREMADURA

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha considerado que la 'popular' María Guardiola busca "estirar plazos" para la sesión de investidura del presidente en la comunidad hasta que se celebren las elecciones andaluzas, algo que ha rechazado por entender que la "parálisis institucional" en la que está sumida Extremadura está afectando ya también al empleo.

Esto se evidencia, según ha indicado, con que el presidente de la Asamblea, el 'popular' Manuel Naharro, ha convocado en distintas jornadas, y no en un único día, la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura, algo que a su juicio refleja que el PP está tratando de "estirar el chicle, estirar los contactos hasta el día límite" para esperar --ha apuntado-- a la celebración de las elecciones en Andalucía.

De este modo se ha pronunciado la portavoz socialista en una rueda de prensa este martes en la Asamblea para valorar los "nefastos" datos de paro en Extremadura en enero, y durante la cual ha rechazado también una posible modificación del Reglamento de la Cámara regional de cara al futuro para reducir los plazos para la conformación de gobiernos.

"No se trata de modificar el reglamento, se trata de no retorcer el reglamento para dilatar el tiempo hasta que lleguen las elecciones andaluzas", ha espetado Álvarez, quien ha añadido --en alusión al PP-- que "los reglamentos son o se hacen pensando en el interés colectivo, no en que va a llegar un partido que está intentando modificar y retorcer las normas del juego porque no quiere resolver (la gobernabilidad)".

