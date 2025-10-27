PSOE no apoyará "por coherencia" la enmienda de Vox contra las cuentas de Guardiola: "esto no es un juego de trileros"

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha avanzado que su grupo parlamentario no apoyará "por coherencia" la enmienda a la totalidad de Vox contra los presupuestos elaborados por la Junta de Extremadura en el debate de este martes en la Asamblea.

Una sesión plenaria en la que se debatirán las tres enmiendas a la totalidad de los tres grupos de la oposición en las que solicitan la devolución de las cuentas de Guardiola, que en caso de prosperar alguna de ellas podría precipitar un adelanto electoral, tal y como anunció la propia presidente.

Atendiendo al reparto de fuerzas políticas en el parlamento extremeño, los escenarios que permitirían que alguna de ellas prospere son que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura apoyen la de esta última formación, que el PSOE vote a favor de la de Vox o que los cinco diputados de la formación de Abascal apoyen o se abstengan en la de los socialistas.

De esta forma, la portavoz socialista ha descartado este lunes que vaya a apoyar la enmienda de Vox: "¿A alguien se le ocurriría razonable que el Partido Socialista va a apoyar la enmienda de Vox?", ha señalado en una rueda de prensa en Mérida en la que ha sido preguntada por esta posibilidad.

"¿Desde qué motivación alguien puede pensar que el Partido Socialista va a apoyar la enmienda de Vox?", ha insistido, para añadir que "a lo mejor es que en el PP se piensan que aquí los del PSOE somos tan frívolos con Extremadura como ellos", que ve el debate de enmiendas a la totalidad "como un juego de trileros a ver para dónde se mueve el vaso".

Ante ello, ha respondido categóricamente que "no", que los socialistas quieren a Extremadura y tras gobernar 36 años la región saben "lo que hay que hacer en momentos de dificultad", porque lo que está en juego es la "paralización" de la comunidad si se ve abocada a un adelanto electoral en 2026.

