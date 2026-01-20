El PSOE pide al PP y Vox "respeto por Extremadura" y se muestra convencido de que "va a haber gobierno"

El presidente de la gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

El presidente de la gestora del PSOE extremeño, José Luis Quintana, ha pedido al PP y Vox "respeto por Extremadura" y se ha mostrado convencido de que finalmente "va a haber gobierno" en la región, además de demandar "transparencia" en las negociaciones.

Quintana ha realizado estas declaraciones tras la constitución de la Asamblea de Extremadura y la elección de los miembros de la Mesa del parlamento autonómico, un trámite que se ha desarrollado "según lo esperado" y en el que "no ha habido sorpresas de ningún tipo".

"Ahora solamente lo que le pediríamos al Partido Popular y a Vox es respeto por Extremadura. Ahora es el momento de tener respeto, no puede ser que las negociaciones se lleven a golpe de titulares y con pocos resultados o situaciones que están dándose en PP-Vox un poco raras", ha señalado.

GOBIERNO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

En este sentido, Quintana se ha mostrado seguro de que finalmente habrá gobierno en Extremadura y que si aún no lo hay es porque "hay elecciones en febrero en Aragón y además las decisiones se toman en Madrid, no se toman en Mérida".

"Estoy seguro de que, en cuanto pasen las elecciones autonómicas de otras comunidades autónomas, aquí habrá gobierno, se negociará en Madrid, se hará en Madrid y lo que pediríamos en ese caso es que haya claridad y transparencia en los distintos postulados que vayan a negociar para ese futuro gobierno", ha incidido.

También se ha mostrado seguro de que va a haber gobierno en Extremadura, entre otras cuestiones, porque a la presidenta de la Junta en funciones y ganadora de las elecciones en diciembre, María Guardiola, "le interesa que haya gobierno".

"Después, si las cosas van mal, el año que viene vuelve a convocar elecciones. Pero a ella le interesa que haya gobierno", ha aseverado José Luis Quintana.

