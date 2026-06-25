El PSOE presentará enmiendas parciales a los PGEX para "revertir el hachazo" a los sindicatos y patronal

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, atiende a los medios tras reunirse con sindicatos y patronal - PSOE

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha avanzado que el Grupo Socialista presentará enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 con el objetivo de "revertir" el "hachazo" de un 50 por ciento de sus subvenciones que estas cuentas recogen para sindicatos y patronal.

Así lo ha planteado Sánchez Cotrina en una ronda de reuniones de trabajo que ha celebrado en Mérida con UGT, CCOO, CSIF, la Creex y otras organizaciones empresariales, a los que ha ofrecido ""pelearlo vía oficial en la Asamblea de Extremadura" este recorte de sus asignaciones.

El objetivo es "llegar hasta el final, intentar debatir las enmiendas y conseguir acuerdos precisamente a derecha e izquierda con la intención de plantear unas mejores cuentas que ayuden a ese diálogo social", ha señalado Sánchez Cotrina en declaraciones a los medios este jueves en Mérida.

En su intervención, el dirigente socialista ha reafirmado que sindicatos y patronal "han dado estabilidad, progreso y las mejores cotas de bienestar" a Extremadura, tras lo que ha lamentado que "la respuesta de la Junta de Extremadura que está entregada a la ideología de un partido de extrema derecha es decirle que hay que darle un hachazo presupuestario del 50 por ciento".

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