El PSOE recurre en el TSJEx la "decisión unilateral" de implantar clases online por la falta de transporte escolar

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE extremeño ha interpuesto un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ante la "decisión unilateral" de la Junta de establecer "sin ningún sustento ni base jurídica que lo ampare" clases online debido a la falta de transporte escolar.

Del mismo modo, como ha informado la portavoz de los socialistas extremeños, Isabel Gil Rosiña, junto a este recurso, su partido se ha dirigido formalmente al Defensor del Pueblo, a través de las Cortes Generales, ante la "vulneración del derecho fundamental a la educación" de estos alumnos.

"Daremos cuenta cuando recibamos respuesta de estas dos instituciones a las que nos hemos dirigido con un único objetivo político que es garantizar el derecho a la educación de los niños de los pueblos en Extremadura que, por incapacidad de este gobierno, llevan ya tres días del curso escolar vulnerados", ha asegurado Gil Rosiña en rueda de prensa.

Cabe destacar que son 223 rutas escolares las que permanecen sin adjudicar tras el conflicto abierto entre el Ejecutivo extremeño y algunas empresas de transporte en la adjudicación de este servicio.

Junto a dichas medidas, el PSOE de Extremadura ha pedido también "los papeles y los informes jurídicos" que avalan las soluciones y "decisiones disparatadas" propuestas por la Junta ante esta situación y presentará mociones en los ayuntamientos de la región.

