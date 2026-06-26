El PSOE registra 339 enmiendas que mueven 700 millones para "fortalecer" los servicios públicos

La portavoz del Grupo Socialista, Isable Gil Rosiña, acompañada de otros diputados de la formación, durante el registro de las enmiendas parciales a los presupuestos de 2026. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado un total de 339 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2026 que plantean el movimiento de un montante de 700 millones de euros con los que pretender "fortalecer" los servicios públicos en la región.

Son 339 propuestas para "mejorar" el proyecto de ley, pero también son la expresión de lo que los socialistas extremeños harían si fueran los encargados de manejar un presupuesto de 8.800 millones de euros "para decidir la vida de los extremeños".

Por tanto, son unas enmiendas que hablan de "recuperar" la cooperación internacional del desarrollo o la concertación social, pero también de "cómo es necesario en estos momentos en Extremadura para fortalecer los servicios públicos fundamentales".

Así lo ha señalado la portavoz socialista en el parlamento extremeño, Isabel Gil Rosiña, quien en este sentido se ha referido a la propuesta de un plan de choque para "rescatar" la Atención Primaria de salud, que "en estos momentos está prácticamente en colapso".

"No puede ser que en Extremadura 14 días tarde en verte tu médico de familia de tu consultorio local o de tu centro de salud", ha expuesto la diputada socialista, quien ha fijado en 250 millones de euros el importe de dicho plan.

Otra cuestión que quieren fortalecer, en este caso en el ámbito educativo, es el desarrollo del plan 0 a 3 años, para que "en todos los pueblos de Extremadura de una manera paulatina y progresiva se vaya implantando el primer ciclo de educación infantil", una demanda, asegura, de "alcaldes de todos los signos políticos", puesto que se trata de "una necesidad en el mundo rural".

Gil Rosiña ha abundado en que es "muy necesario" seguir planteando este ciclo educativo tanto desde la perspectiva pedagógica y educativa como en materia de conciliación familiar y laboral.

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