El PSOE registra vía administrativa alegaciones al "decretazo" fiscal de Guardiola para evitar "privilegios" a los ricos

MÉRIDA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado este miércoles vía administrativa cinco alegaciones al "decretazo" de medidas fiscales aprobado por el Gobierno autonómico de la 'popular' María Guardiola, y con el objetivo de evitar con ello los "privilegios" que el mismo encierra para los "más ricos" de la región.

Así, bajo la consideración de que dicho decreto "favorece fundamentalmente a las personas más ricas" de la comunidad y ha seguido, además, una tramitación "chapuza" por parte del Ejecutivo regional, el objetivo de las alegaciones es "evitar la parranda fiscal" y "consolidar los principios de solidaridad y de igualdad fiscal", ha explicado el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado.

"Lo que queremos es presentar una enmienda a la totalidad a los privilegios fiscales que quiere hacer María Guardiola a los más ricos de Extremadura", ha espetado Amado en declaraciones a los medios --acompañado de la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez-- al hilo de la formulación de las alegaciones de su grupo este miércoles en el Registro General de la Junta de Extremadura en Mérida.

Esta vía administrativa ha sido empleada por el Grupo Socialista debido a que el modelo fiscal de la Junta ha sido aprobado mediante la fórmula de decreto-ley, lo que impide a la oposición la formulación de enmiendas al mismo, ha señalado el socialista, quien además ha adelantado la posibilidad incluso de que el "decretazo" fiscal de la Junta no pueda llegar a ser debatido este jueves en el pleno de la Asamblea, pese a estar así contemplado en el orden del día de la sesión.

Esto se debe, según ha aclarado el diputado socialista, a que si el Gobierno autonómico no responde a las alegaciones "de manera argumentada" antes de que se debata el decreto este jueves en el pleno de la Asamblea "no se podría debatir" el mismo en la Cámara regional.

Así, en cuanto al motivo por el que su grupo formula las alegaciones vía administrativa en un "registro de la Junta" y no de la Asamblea, Jorge Amado ha señalado que con este mismo sistema "las pueden presentar cualquier ciudadano, entidad, organización". "Nosotros como organización, como grupo parlamentario, como organización política las vamos a registrar porque es la única manera que tenemos de hacerlo", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "el procedimiento de presentación del decreto tiene una exposición de siete días hábiles desde que se publica" y que "acaba esta noche el plazo a las 12", lo que lleva a que ahora, una vez que el Grupo Socialista ha registrado sus alegaciones, "para que el decreto pueda tramitarse tiene que tener una contestación la Mesa de la Asamblea sobre esas alegaciones, y una contestación con argumentos".

"O sea, que tienen hasta el día de esta tarde o mañana por la mañana para poder presentarlas (la respuesta a las alegaciones). Si no las presentan no podría debatirse (el decreto), porque no estarían los procedimientos completos del decreto, faltaría ese procedimiento", ha añadido.

ALEGACIONES

En cuanto a las alegaciones, el Grupo Socialista propone que no se suban los tramos medios del IRPF sino "los tramos a partir de 60.000 euros"; así como que no se eliminen el impuesto de Patrimonio, el gravamen a grandes tenedores de viviendas, y el de matriculación para coches de alta gama y alta cilindrada.

De igual modo, la formación solicita en otra alegaciones que se incrementen las ayudas a los productores cereceros de 1,4 millones que ha puesto la Junta a ocho millones, "porque ese es el dinero que ha puesto el Gobierno de España y ese dinero lo necesitan los productores de cerezas".

"No nos vale que nos digan ahora que no hay dinero, porque si han encontrado dinero para quitarles impuestos a los ricos pueden encontrar dinero perfectamente para ayudar a los agricultores extremeños", ha espetado Jorge Amado.

"Habría que preguntarle al Gobierno por qué cree que una persona con un patrimonio medio de 2 millones de euros no puede pagar ese impuesto pero la consejera de Educación el otro día en el pleno dijo que quien se pueda pagar el comedor que se lo pague", ha pedido el socialista, quien ha defendido que el objetivo de su grupo es que "permanezcan los principios de solidaridad y de igualdad tributaria" en Extremadura y que, a su juicio, "se rompen" por parte de la Junta.

Así, ha incidido en que el decreto de medidas fiscales de la Junta "favorece a los de siempre" y "nada más que beneficia a los que más tienen", en una especie de "Ricachón Fest" que supone "un festín para los más ricos que al final lo acaban pagando la clase media y trabajadora".

En este sentido, Jorge Amado ha incidido también en que con todo el sistema de tramitación del "decretazo" fiscal de la Junta "se ve y se constata que este decreto ha sido una manera de adelantar lo que tenían previsto hacer más adelante para taparle el escándalo de los comedores escolares, que era la época en la que estaba en todos los medios de comunicación".