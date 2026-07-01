El PSOE replica a Óscar Fernández que el sistema extremeño de atención a menores "no está colapsado"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha replicado al vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández, que el sistema de atención a los menores "no está colapsado" en la región.

"El sistema está al borde del colapso en Canarias, Ceuta y Melilla", ha aseverado Gil Rosiña, quien ha añadido que por eso el resto de comunidades autónomas tienen que ser solidarias con el Estado y acoger a los menores migrantes.

Del mismo modo, la portavoz socialista ha tachado de "sinvergonzonería" la ausencia del vicepresidente y consejero de Desregulación, Óscar Fernández, en la Comisión Sectorial de Infancia y Familia convocada para este martes referida al reparto de menores migrantes no acompañados.

"La no asistencia de un miembro del gobierno de la Junta de Extremadura a una reunión a la que está obligado a asistir por ley, representando a Extremadura, es dejar a los extremeños sin la toma de decisiones que nos corresponde con el Estado", ha señalado preguntada por este tema Gil Rosiña.

Así, ha abundado en que, si, además, se trata del reparto y la corresponsabilidad que tienen las autonomías con el Estado para acoger a los menores migrantes, "se trata de una sinvergonzonería".

Acto seguido, ha expuesto no obstante que "este es el gobierno que María Guardiola tiene en Extremadura", como el que no quiere ayudar a Venezuela porque "anula" la Agencia Extremeña de Cooperación y el que "no quiere cumplir con sus obligaciones como comunidad autónoma y atender a los menores migrantes".

Ante ello, ha recordado que el PSOE ha registrado en la cámara legislativa varias iniciativas cada vez que la Junta "falta a una de sus obligaciones" con el Gobierno de España, sobre lo que van a insistir y ha apelado "a un mínimo de coherencia" en el Ejecutivo regional, dado que ven que "en este momento empieza a brillar por su ausencia".

Mientras y preguntada por las declaraciones de este miércoles del vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Gil Rosiña ha reafirmado que "el sistema está al borde del colapso en Canarias, Ceuta y Melilla".

"Por eso el resto de comunidades autónomas tienen que ser solidarias con el Estado y acoger a los menores. El sistema extremeño no está colapsado", ha continuado, para insistir en que sí lo está en los citados territorios y en que "es necesario hacer un reparto equitativo" que permita a estos últimos "desatascar el atasco que hay", y recordar que se trata de niños aunque se les denomina menores migrantes no acompañados.

De este modo, ha considerado que la obligación como poderes públicos es responder de las necesidades que tiene el Estado. "No se puede estar en los minutos de silencio, en las manifestaciones, en las banderas, en los símbolos, y no en las decisiones. Eso es lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Guardiola, y desde luego nosotros representamos todo lo contrario", ha apuntado la portavoz del Grupo Socialista, para la que dicha formación representa "el rigor" y "la responsabilidad" y ese es el llamamiento que hacen a Guardiola con este tema.

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