El PSOE reprocha a Guardiola su política fiscal "al servicio de los privilegiados" mientras se deteriora lo público

Los diputados socialistas Isabel Gil Rosiña y Julio César Rodríguez González en comisión en la Asamblea - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda y Administración Pública en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha reprochado al Gobierno de María Guardiola que haya mantenido a Extremadura "paralizada durante seis meses" tras las elecciones anticipadas, así como que desarrolle una política fiscal "al servicio de los privilegiados", mientras se deterioran --apunta-- los servicios públicos y se abandonan las necesidades "reales" de las familias extremeñas.

Durante la comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, para explicar las líneas generales de su departamento, Gil Rosiña ha advertido de que el Ejecutivo autonómico ha tomado decisiones "rozando el límite de la legalidad" durante el periodo en funciones, y ha recordado que el Gobierno de Guardiola modificó "en una decisión política sin precedentes" la ley de transición entre Gobiernos mediante un decreto ley.

"Extremadura ha estado seis meses sin actividad parlamentaria, sin capacidad de impulsar la acción del Gobierno y tampoco de fiscalizarla. Lo peor es que la región ha estado paralizada seis meses", ha afirmado.

La dirigente socialista ha asegurado, también, que el de Guardiola "es un Gobierno fallido que convocó unas elecciones anticipadas vendiendo los intereses de esta región a Madrid y al Partido Popular de Génova", y ha recordado que esos comicios "costaron siete millones de euros" y provocaron una "enorme parálisis institucional y económica" en la comunidad autónoma.

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