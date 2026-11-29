Papeletas electorales - Rober Solsona - Europa Press

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha resistido en Extremadura en las elecciones generales de este 29 de noviembre, a pesar de la derrota a nivel nacional, en las que ha mantenido los cuatro diputados que ya tenía en la legislatura anterior, aunque pierde 1,3 puntos con respecto a los comicios de 2023 hasta el 37,7 por ciento de los votos.

Por su parte, el PP mantiene también los cuatro diputados que ya tenía en la anterior legislatura, y se sitúa como el partido más votado en la región en estas elecciones generales, en las que ha logrado un 38,75 por ciento de los votos, que suponen 0,86 puntos más que en los comicios de 2023.

Así, y con el 98,28 por ciento de los votos escrutados en Extremadura, Vox ha subido su porcentaje de voto en 3,4 puntos con respecto a 2023, hasta alcanzar el 17,06 por ciento de los votos, pero a pesar de esta subida, este partido se mantiene con el único diputado que ya tenía por la provincia de Badajoz.

Por su parte, Frente Amplio no ha logrado representación en Extremadura, ya ha obtenido el 2,17 por ciento de los votos emitidos en la región en estas elecciones generales.