El PSOE tacha de "escándalo" la petición de Guardiola de no celebrar el Debate sobre el Estado de la Región

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, atiende a los medios - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha tachado de "escándalo" la petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, de no celebrar este año el Debate sobre el Estado de la Región.

Del mismo modo, Rosiña ha considerado que esta petición incumple además la ley y la "normalidad democrática" en Extremadura, ya que Guardiola "no puede escapar del control parlamentario". "Es tanto como amordazar el Parlamento y, por tanto, la democracia", ha aseverado.

Al respecto, la portavoz socialista se ha preguntado por la opinión del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, sobre la petición de la presidenta extremeña y ha avanzado que, "por respeto a este parlamento", le instará a que explique esta cuestión.

"El reglamento de la cámara es ley, no es un libro que nos regalan a los diputados cuando tomamos posesión. Y este incumplimiento y este escapar del control parlamentario nos parece muy grave", ha asegurado en declaraciones a los medios, momento en el que ha recordado que el expresidente Guillermo Fernández Vara se sometió al escrutinio de la cámara el año de la pandemia porque es una "obligación estatutaria".

DICE QUE GUARDIOLA "PUEDE RECTIFICAR"

En su opinión, la presidenta de la Junta "puede rectificar" y ha asegurado que su grupo entiende que, en estos momentos en los que se están tramitando los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), "no cabe un debate de la Estado de la Región", pero se ha preguntado por "cuáles son las razones por las que no se hace en el mes de septiembre, cuando se inicia el nuevo periodo de sesiones".

Así, la socialista ha pedido a Guardiola una "rectificación" y también la intervención del presidente de la Asamblea, quien tiene que defender el "normal funcionamiento" del poder legislativo en Extremadura.

"Nosotros en esta mañana nos vamos a dirigir a él --mediante un escrito-- y esperemos que de aquí al lunes esto se pueda solucionar y la presidenta Guardiola pida perdón y pida una rectificación", ha asegurado, además de criticar que a la hora en la ha comparecido ante los medios "todavía no está en el registro de la cámara" la solicitud de Guardiola de no celebrar el Debate sobre el Estado de la Región.

Por ello, Gil Rosiña ha criticado que los grupos ni siquiera pueden leer las razones que esgrime el Gobierno para no querer celebrar el debate. "No podemos leerlo los grupos políticos porque han decidido mandarlo a un periódico en lugar de al registro del Parlamento. Es una falta de seriedad que no hemos vivido nunca este ambiente de tan mala política en Extremadura", ha subrayado.

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