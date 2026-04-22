El PSOE vaticina que el gobierno PP-Vox durará "bastante poco" por un acuerdo "ilegal" que no podrán cumplir

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, en su intervención en el debate de investidura de María Guardiola. - JORGE ARMESTAR /EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha vaticinado que el nuevo gobierno presidido por María Guardiola va a tardar "bastante poco" en "saltar por los aires" por están fundamentado en un acuerdo entre PP y Vox que es "ilegal" y porque "no puede cumplir con lo pactado".

"¿Cuánto van a tardar a culparse los unos a los otros?", ha señalado Álvarez en su turno de intervención en el debate de investidura de María Guardiola reanudado este miércoles, tras el discurso ofrecido por la candidata 'popular' ofrecido este martes, en la Asamblea de Extremadura, al referirse a la imposibilidad de aplicar, por ejemplo, la prioridad nacional introducida en el pacto de gobierno.

Una prioridad nacional, ha subrayado, que "ni es legal ni es humana", y que incluso la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda al señalar que "no se puede dejar fuera a quien contribuye", ha señalado Álvarez, que ha sido la encargada de replicar al discurso de Guardiola debido a una baja por paternidad del secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina.

Este será, ha insistido, un "incumplimiento" del acuerdo con VOX, pero no será el único, y en este sentido se ha referido a las medidas acordadas contra la ocupación, señalando que el padrón, que depende de los ayuntamientos, "no sirve para controlar si está ocupando legal o ilegalmente una vivienda".

"Usted no va a poder perseguir a nadie de forma ilegal usando el padrón al más puro estilo de Trump", ha espetado Álvarez, quien ha añadido que "nadie de su Gobierno van a poder poner sus sucias manos sobre los menores no acompañados migrantes que estén en esta tierra", porque "las leyes españolas los protegen", así como tampoco puede "organizar ni repatriaciones masivas ni de mayores ni de menores".

Siguiendo con guion previsto, ha anunciado su voto en contra a la investidura de María Guardiola que entrega la región a las tesis "más reaccionarias", que van a hacer gobernantes a "aquellos que vienen a experimentar con sus ideas retrógradas". "No cuente con nosotros para abrazar los principios y valores de Vox", ha añadido.

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