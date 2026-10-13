Publicada en el DOE la convalidación del decreto extremeño de ayudas para la recuperación de zonas tras los incendios

Archivo - Efectivo del Plan Infoex en un incendio forestal - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes, día 13, la convalidación en la Asamblea del Decreto-ley 5/2026, de 1 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en la comunidad durante el verano de 2026 y en materia preventiva de incendios forestales.

Cabe recordar que el pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el pasado jueves, día 8 de octubre, ha debatido el citado decreto-ley, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en reunión de 1 de septiembre y remitido a la Cámara para su tramitación parlamentaria.

El texto fue convalidado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura).

El decreto ley permitirá poner en marcha un paquete de más de una treintena de actuaciones con un montante de 10.025.000 euros, según desgranó durante el pleno del pasado 8 de octubre en la Asamblea en defensa del decreto-ley el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista.

En concreto, 250.000 euros en ayudas al sector turístico; un millón de euros en una nueva línea Jeremie de financiación y liquidez; 600.000 euros en ayudas para el sector agroganadero; 20.000 euros en bonificaciones fiscales; 100.000 euros en acciones para la promoción turística; 50.000 euros en acciones para la mejora de infraestructuras turísticas; y 693.000 euros en actuaciones de emergencia para proteger los sistemas de abastecimiento, embalses y cauces para Avellanar, Horcajo, Nuñomoral, La Fragosa y Casar de Palomero.

También, 1.309.500 euros en tratamientos de prevención y contención de la erosión de los terrenos afectados; 300.000 euros para el proyecto Mosaico en Las Hurdes y Sierra de Gata; 1.000.000 de euros para el pastoreo preventivo en zonas de alto riesgo; 700.000 euros para nuevos planes periurbanos en siete poblaciones de la Sierra de Gata; y 70.000 euros para crear la unidad administrativa de prevención de incendios forestales.

Igualmente, se destinan 3.370.000 euros para reparar los daños en infraestructuras; 60.000 euros para acciones de conservación de la naturaleza; y 500.000 euros para ayudas a propietarios de viviendas.