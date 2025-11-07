Publicada la resolución de la convocatoria del concurso de traslado de plazas vacantes del SES para médicos de familia

Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 10:05

   MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes la resolución de la convocatoria del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

   En concreto, se ha publicado la convocatoria de concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de personal en la categoría de Médico/a de Familia de Equipo de Atención Primaria.

   A partir de este sábado, día 8, comienza un plazo de 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar las solicitudes y documentación necesaria, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

