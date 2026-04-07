Publicado en el DOE el decreto de la Junta que modifica los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves

Imagen de archivo de aves en lagunas - Rafael Bastante - Europa Press

MÉRIDA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes, 7 de abril, el decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta por el que se modifican los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA).

En el mismo, además, se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), a efectos de la modificación de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) afectadas.

En concreto, el decreto, según recoge Europa Press, tiene como objeto la modificación de los límites de 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con la finalidad de corregir los "errores cartográficos" existentes en su delimitación en núcleos urbanos y entornos de poblaciones, así como de obtener una "mejor representación y protección" de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats, por las que fueron designadas.

Al mismo tiempo, propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), a efectos de la modificación de las Zonas de Especial Conservación afectadas, de modo que se pueda disponer de una "mejor representación y protección" de los tipos de hábitat y especies de interés comunitario por los que fueron designados.

Tras su publicación este martes en el DOE, el decreto entrará en vigor este miércoles, día 8 de abril.