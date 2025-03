Pymecon traslada a José Luis Quintana su petición de modificar la FP dual para ampliar las prácticas

Asimismo piden que se facilite la contratación de personas en origen para el sector de la construcción

CÁCERES, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la Federación Regional de la Pyme de la Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon), que le han trasladado la petición de modificar la normativa de la Formación Profesional dual para ajustarla a las necesidades de las empresas constructoras extremeñas.

El presidente de Pymecon, Juan Manzano Díaz, ha explicado que el modelo de FP dual que habría que implantar en España es el de Alemania, para, en el caso de los ciclos formativos relacionados con el sector de la construcción, se haga un 25% de formación y un 75% de prácticas en la empresa, "porque lo que estamos haciendo son oficios", y actualmente solo se puede hacer el 35% de prácticas.

Esta formación beneficiaría tanto a los jóvenes, ya que disminuiría el paro juvenil, según ha indicado Manzano, y a las empresas que podrían encontrar un nicho de trabajadores dado la falta de mano de obra a la que se enfrentan en el sector de la construcción en la región.

"Se estaría haciendo ya un tema no solamente laboral, por crear los puestos de trabajo y eso, sino también es un poco social, que nuestros jóvenes puedan empezar a trabajar antes, a cotizar y no lleguen a los 30 años y no hayan dado un palo al agua", ha indicado en declaraciones a los medios tras la reunión que ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

Manzano ha insistido en que hacen falta albañiles, carpinteros, fontaneros, es decir, oficios que "se tienen que adquirir en la empresa, y se tienen que adaptar a la empresa", porque si esto se enseña en los institutos "no será atractivo" para los jóvenes.

"Lo primero que hay que hacer es dignificar también los oficios. Los oficios han llegado a un tema que muchas veces somos hasta los padres los culpables, porque nuestros hijos queremos que sean mejor que nosotros, y que tengan un trabajo en la Administración, que tengan universidad, y los ladrillos alguien los tiene que poner", ha señalado el presidente de Pymecon.

Por todo ello, le han pedido al delegado del Gobierno que se cambie el decreto que regula la FP dual y se homologue a lo que se aplica en Alemania y en otros muchos países europeos. "Si aquello va bien, pues aquí también se puede hacer", ha recalcado Manzano, que ha insistido en que el principal cambio es "cambiar el porcentaje en la formación y en las prácticas".

A este respecto el delegado del Gobierno ha indicado que el Ejecutivo central "apuesta por la formación profesional". "Y siempre que sea dual vamos a estudiar alguna propuesta y trasladársela al ministerio en cuanto a esa formación profesional".

Pymecon ha pedido que se forme una mesa de trabajo en la que estén representados los centros educativos y las empresas, así como la Dirección General de Formación Profesional, para tratar todo este asunto del cambio normativo y la adaptación a las necesidades de las empresas.

CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN ORIGEN

Pero mientras este asunto se resuelve, los empresarios de la construcción también han pedido a Quintana una solución más próxima en el tiempo para paliar la mano de obra, que podría llegar de la contratación de personas en sus países de origen para que vengan a trabajar aquí, como ya ocurre en otros sectores como el agrícola.

En este punto, Quintana les ha informado de que la normativa para la contratación de personas en origen se ha modificado para hacerla más flexible, "aunque en muchos casos entrará en vigor en el mes de junio", por lo que "si en otras comunidades lo hacen, pues aquí también se puede hacer".

"No hay ningún impedimento en cuanto a la normativa", ha señalado Quintana que, no obstante, ha recordado que para la contratación de esos trabajadores "hay que tener una serie de condicionantes, es decir, al trabajador hay que facilitarle vivienda, no se le puede pagar menos que a un trabajador español y, además, hay que facilitarle la distancia desde su vivienda al trabajo para que sea un trabajo digno".

Con estas premisas, esa contratación se puede hacer "perfectamente", ha incidido Quintana en declaraciones a los medios tras concluir la reunión. "Hay una serie de compromisos que luego la empresa tiene que cumplir... pero si lo cumplen en otro sitio, nosotros también lo podemos cumplir porque es la misma normativa. Aquí no hay ningún impedimento que no esté en otro lugar", ha sentenciado.

Otro de los temas abordados en el encuentro entre el delegado del Gobierno y los empresarios de la construcción ha sido la obra pública y los proyectos en marcha en la región en materia de carreteras, regadíos depuración de aguas, el tren o en vivienda con inversiones que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) está llevando a cabo en la comunidad autónoma.

Respecto a este último asunto, el delegado del Gobierno ha subrayado el compromiso del Gobierno de España por garantizar un parque público de vivienda estatal que frene la escalada de precios y asegure la asequibilidad de las viviendas. "Nuestro objetivo es que todos los ciudadanos tengan acceso a un hogar digno y asequible", aseguró.

En la actualidad, la entidad pública acomete actuaciones en Mérida, Cáceres y Plasencia para dotar de 330 viviendas protegidas al parque público inmobiliario en estas tres ciudades extremeñas.

"Creo que nunca ningún Gobierno en España ha invertido más en Extremadura que el actual Gobierno", ha recalcado Quintana que ha recordado que ADIF, en los dos meses que llevamos de año, ha licitado más de 50 millones de euros para contratación obra.