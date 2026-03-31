Quintana de la Serena estrena espacio para acciones formativas y culturales en el antiguo colegio Virgen de Guadalupe

Visita al nuevo centro de formación y Universidad Popular de Quintana de la Serena. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro de formación y Universidad Popular de la localidad pacense de Quintana de la Serena ha experimentado una reforma integral, por la que el antiguo colegio Virgen de Guadalupe se transforma en un aulario, en unas obras que han mejorado también su eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha asistido este martes a la recepción de la reforma integral de este nuevo centro de formación y Universidad Popular y, en concreto, ha visitado las obras de adecuación del antiguo colegio Virgen de Guadalupe, conocidas popularmente como las 'escuelas de la carretera', que se han transformado en aulario en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP Local) y que estará operativo una vez que se dote del mobiliario.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Quintana de la Serena y financiado en gran parte con fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, contempla una inversión total de 786.272,64 euros.

El 85 por ciento se ha financiado con estos fondos, y el 15 por ciento restante correspondía que lo aportara al consistorio, que los ha financiado a través de lo que le ha correspondido del Plan Avanzamos de la Diputación de Badajoz. Así y además de los cerca de 100.000 euros aportados por la institución provincial, desde está última también se ha aportado la asistencia y supervisión técnica del proyecto eléctrico del edificio.

La presidenta de la institución provincial ha estado acompañada en la visita del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila, así como integrantes de la corporación municipal y personal técnico que ha participado en el proyecto.

Raquel del Puerto ha destacado la importancia de esta actuación "para recuperar un edificio con valor histórico y adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudadanía, mejorando su eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad y manteniendo su fin educativo y el afán por seguir transmitiendo la cultura".

En este sentido, la intervención permitirá dotar al municipio de nuevos espacios para actividades culturales y formativas, al tiempo que avanza en los objetivos de accesibilidad del edificio y en la transición ecológica, con mejoras en la envolvente térmica, climatización y condiciones de habitabilidad del inmueble.

PLAN AVANZAMOS

La Diputación de Badajoz ha explicado en nota de prensa que, con este tipo de actuaciones, refuerza su compromiso con la modernización de infraestructuras públicas en los municipios de la provincia, favoreciendo el desarrollo local y la mejora de los servicios a la ciudadanía, en la línea de la filosofía del Plan Avanzamos.

En este sentido, ha incidido en el papel del Plan Avanzamos como herramienta "clave" para fortalecer la capacidad inversora de los ayuntamientos, facilitar liquidez, generar empleo y mejorar los servicios públicos en los municipios de menor población. Gracias a este programa, Quintana de la Serena ha podido destinar recursos a completar la inversión de este equipamiento educativo.

Asimismo, Raquel del Puerto ha avanzado que la diputación ya trabaja en una segunda edición del plan para 2026, que contará con una dotación de 50 millones de euros, convirtiéndose en el programa con mayor presupuesto de la historia de la institución provincial.

Por su parte, Raimundo Dávila ha agradecido la implicación de las instituciones para hacer realidad la recuperación de "uno de los edificios más emblemáticos y bonitos de Quintana de la Serena" y en este sentido ha calificado a la Diputación de Badajoz como "compañero indispensable" para acompañarles en la recuperación de este inmueble y para cuidar del patrimonio local.