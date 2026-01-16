Rafael Mateos asegura que Cáceres "tiene todos los ingredientes" para conseguir la Capitalidad Cultural Europea en 2031

Archivo - Logotipo de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que Cáceres "tiene todos los ingredientes" para conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031, una vez conocido que el Ministerio de Cultura ha ratificado de forma oficial la candidatura para conseguir este título al que optan también otras ocho ciudades españolas.

El pasado mes de diciembre se registró el proyecto y en el mes de marzo se defenderá "concienzudamente en Madrid", ha dicho el regidor cacereño, momento en el que se sabrá las ciudades finalistas en esta carrera en la que Cáceres ya participó en 2016.

"En este proceso demostraremos por qué decir Cáceres es decir cultura con mayúsculas y por qué Extremadura tiene todos los ingredientes para convertirse en un ejemplo internacional de cómo la cultura es un elemento transformador para la sociedad", ha asegurado el alcalde cacererño.

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura, a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, ha anunciado este pasado jueves la candidatura de las nueve ciudades españolas que optan a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, año en el que corresponde a España y a Malta acoger las Capitales Europeas de la Cultura.

Las ciudades candidatas son Cáceres, Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo. Todas ellas deberán pasar una primera fase de selección.

En marzo, Cultura anunciará las ciudades finalistas y en diciembre se conocerá la ciudad elegida. Esta selección será realizada en todas sus fases por un comité formado por 10 personas expertas internacionales, designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura, así como dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

La ciudad que consiga ser Capital Europea de la Cultura 2031 acogerá un programa cultural a lo largo de todo el año que dura su capitalidad, y que incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional.

La Capital Europea de la Cultura es un título anual otorgado por la Unión Europea a una ciudad para destacar la diversidad cultural europea, promover el diálogo intercultural y estimular el desarrollo cultural, social y económico a largo plazo.

Esta iniciativa nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 60 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

El proceso para convertirse en Capital Cultural se inicia con seis años de antelación. La designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título, por lo que será a finales de este 2026 cuando se conozca la ciudad en la que recaerá este reconocimiento europeo.