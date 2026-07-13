Ramírez critica que se culpe a la Junta de una "mala gestión empresarial" en relación a los centros de transporte

Archivo - El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, atiende a los medios en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha criticado que se culpe a la Junta de Extremadura de una "mala gestión empresarial" en relación a la situación de los centros de transporte en la región.

Así, ha lamentado que en esta cuestión se haya hecho "mucha demagogia" y ha aclarado que la empresa adjudicataria de la gestión de los centros de transporte está incumpliendo el contrato desde hace "bastante tiempo".

El consejero se ha pronunciado de esta forma al ser preguntado por una concentración convocada por CCOO a las puertas de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para reclamar el pago de las nóminas de la plantilla de los centros de transporte de Extremadura,

INSISTE EN QUE LA JUNTA HA INTENTADO "RECONDUCIR LA SITUACIÓN"

Ante ello, ha precisado que el Ejecutivo regional ha intentado "reconducir la situación" y, en tanto que no ha sido capaz de reconducir la "actitud incumplidora", tenía dos opciones que eran o resolver el contrato o intentar una cesión.

Ante ello, en una reunión mantenida con los trabajadores de los centros de transporte, la consejería les trasladó estas dos posibilidades y los empleados dijeron que se estudiara la vía de la cesión porque de esta forma se mantendrían los 56 puestos de trabajo.

"El tercero interesado en adquirir el contrato nos pidió una prórroga de 10 días para estudiar la situación. Volvimos a convocar otra vez a los trabajadores y les dijimos: 'nos han pedido 10 días la empresa interesada en esa cesión ¿se los damos o no se los damos?'. Y aquí en esta sala los trabajadores dijeron después de lo que llevamos padeciendo con esta empresa no nos importa que tardéis 10 días más en despejar la situación", ha asegurado el consejero.

Por ello, y ante la imposibilidad de que la nueva cesionaria se quedara con la gestión de los centros de transporte, "haciendo caso de los trabajadores", la administración resolvió el contrato.

"Siempre vamos a intentar velar por la continuidad de los puestos de trabajo, pero si no es posible, no podemos hacer nada. Si no es posible que la Junta de Extremadura pague directamente a los trabajadores, porque no es posible, no podemos hacerlo", ha asegurado.

De este modo, ha incidido en que la Junta de Extremadura no puede seguir pagándole a la empresa porque está incumpliendo el contrato. "El Partido Socialista, en lugar de posicionarse con los trabajadores, se le vuelve a caer la O de Obrero y ahora se pone al lado de las empresas incumplidoras. Y no lo entendemos. No lo entendemos", ha señalado.

Por ello, el consejero extremeño ha mostrado el respeto por la manifestación de este lunes a las puertas de la consejería pero ha abogado por no hacer "demagogia", ya que los trabajadores saben "de primera mano" lo que ha ocurrido, ya que la Junta "ha dado la cara y ha hecho un ejercicio de transparencia".

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