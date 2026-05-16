Reabre el Santuario de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz) tras el robo de joyas

Imagen de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz). - ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS REMEDIOS

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios, patrona de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y primera Virgen coronada en Extremadura, ha reabierto sus puertas en la tarde de este sábado en su horario habitual después del robo de las joyas a la Sagrada Imagen en la tarde de este viernes, en el que no ha habido que lamentar daños en la talla, mientras que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de los presuntos ladrones.

Según han informado desde la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios, la reapertura se produce tras "los tristes acontecimientos" ocurridos en el camarín de la Virgen, y después de "la rápida y eficaz intervención de las autoridades competentes", que han concluido "las primeras e imprescindibles labores policiales y de investigación".

Al respecto, han reiterado "el mensaje de absoluta serenidad", porque "la Sagrada Imagen se encuentra en perfectas condiciones y no ha sufrido daño alguno", al tiempo que han resaltado que "la reapertura permite volver a arropar a la Madre y recuperar la normalidad en las visitas".

Entretanto, han expresado el "más sincero agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por su extraordinaria rapidez y profesionalidad, así como la comprensión, el respeto, la calma y las innumerables muestras de solidaridad recibidas desde que se conoció la noticia".

Con la reapertura, han invitado a todos a "acudir al Santuario para reencontrarnos con Nuestra Señora Santa María de los Remedios, demostrando una vez más la unión y la devoción de todo el pueblo de Fregenal de la Sierra".

Por motivos de seguridad y para facilitar el trabajo de las fuerzas policiales, el Santuario, a unos siete kilómetros de Fregenal, ha permanecido cerrado desde la tarde de este viernes hasta primeras horas de la tarde de este sábado. "Los daños materiales se limitan exclusivamente a las piezas de joyería hurtadas", han remarcado desde la asociación.

LOS HECHOS

Al respecto, la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este viernes el robo de joyas que portaba la patrona de Fregenal de la Sierra supuestamente por parte de dos individuos jóvenes.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar sobre las 17,30 horas, cuando un familiar del ermitaño ha alertado de que se habían subido al camarín los presuntos ladrones y se habían llevado las joyas que tenía puestas, si bien la imagen no ha sufrido daños.

De este modo, en el santuario se han personado los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como representantes de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios y de la Hermandad de San Isidro, que celebraban su festividad. Los agentes han iniciado las diligencias, con distintas pruebas y declaraciones.

En concreto, le han robado a la talla anillos, pulseras y una cruz que llevaba en el pecho, al tiempo que a la imagen del Niño Jesús que coge la Virgen no le han robado nada, según las primeras valoraciones.

Horas antes de los hechos el santuario acogía la celebración de la eucaristía por la festividad de San Isidro, con una procesión y posterior comida en una carpa a escasos metros, donde se han congregado unas 400 personas, que han concluido la celebración al ser alertados del robo.

CONMOCIÓN EN EL PUEBLO

Mientras, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa del municipio, Tina Rodríguez, ha expresado "el disgusto, tristeza y congoja" general entre los vecinos, a la vez que ha condenado "el atropello e insulto a lo más sagrado de los frexnenses".

Además, ha puntualizado que las joyas son de diario, "algunas muy antiguas", al tiempo que ha dado "las gracias a la Guardia Civil y la Policía Local, que de manera inmediata han acudido", y ha trasladado todo su "apoyo y cariño a la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios que nos representa a todos y que tan bien trabajan por la Virgen". "Ojalá esto se resuelva pronto y quienes han profanado e insultado lo más grande de los frexnenses tengan su merecido", ha manifestado la alcaldesa.