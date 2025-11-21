El rector de la UEx visita la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida para explorar nuevas vías de colaboración

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, visita la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida - UEX

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández Salguero, ha realizado este pasado jueves, día 20, una visita institucional a la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, con el objetivo de analizar nuevas posibilidades de cooperación en materia de formación e investigación aplicadas a la seguridad vial.

Fernández Salguero ha sido recibido por el teniente coronel de la Guardia Civil y director de la Escuela, Javier Romo Peñas; por el capitán Emilio Suárez Cobos; y por varios representantes de la institución.

A la visita se han sumado también el director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez González, y el subdirector de Relaciones Institucionales, Carlos Alberto Galán González.

Durante el encuentro institucional, se han abordado diversas líneas de interés común. El rector ha manifestado, así, la disposición de la UEx a ampliar su presencia académica en el ámbito de la seguridad vial, estudiando fórmulas que permitan fortalecer el vínculo entre ambas instituciones.

Asimismo, Fernández Salguero ha destacado que la Universidad quiere impulsar su visibilidad y avanzar en colaboraciones que aporten valor a la sociedad, ya sea mediante programas formativos conjuntos, la creación de una microcredencial especializada o la puesta en marcha de proyectos de investigación que se desarrollen junto a la Escuela de Tráfico, apunta en nota de prensa la UEx.

Por su parte, el teniente coronel Javier Romo ha subrayado la singularidad del centro: "Somos una escuela dedicada exclusivamente al tráfico, una institución única en Europa tanto por su especialización como por su trayectoria formativa", ha explicado, y ha recordado además que el máster se imparte en colaboración con el Centro Universitario de la Guardia Civil y la Universidad Carlos III de Madrid.

De su lado, el capitán de la Guardia Civil Emilio Suárez ha puesto de relieve la diversidad y el nivel del alumnado que cursa este posgrado. "Recibimos estudiantes procedentes de distintos países a nivel internacional, todos ellos con un perfil técnico muy elevado. La seguridad vial exige una visión estratégica y multidisciplinar que integra ámbitos jurídicos, penales, tecnológicos y operativos", ha indicado; y ha resaltado la importancia de que profesorado universitario contribuya a esa formación integral.

Posteriormente, el rector ha asistido a la primera sesión de la asignatura 'Iniciación a la Investigación Vial', impartida por el profesor de la UEx Francisco Javier Alonso Sánchez, bajo el título 'El factor tecnológico en los siniestros viales: el vehículo'.

Durante la ponencia, el profesor Alonso ha abordado cuestiones "clave" de la ingeniería aplicada a la investigación de siniestros, como dinámica vehicular, procesos de simulación, tecnología en vehículos autónomos, así como los sistemas de seguridad pasiva y el comportamiento de los componentes implicados en un accidente.