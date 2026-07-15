La rehabilitación de la ermita de San Jorge de Cáceres encara su recta final y se espera concluir después del verano

La rehabilitación de la ermita de San Jorge de Cáceres encara su recta final y reproduce un arco con la técnica del 'gemelo digital' - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de la ermita de San Jorge de Cáceres, que está llevando a cabo la Junta de Extremadura con una inversión de 395.423 euros, encara ya su recta final con previsión de concluir los trabajos después del verano.

El ritmo de las obras, que comenzaron en junio del año pasado, se ha visto condicionadas por la aparición de restos arqueológicos en las primeras fases y por las intensas lluvias del invierno, que obligaron a suspender temporalmente los trabajos el pasado mes de abril, lo que ha retrasado la fecha prevista de finalización, que se fijó para el mes de mayo.

Una vez reanudada la actuación, se han llevado a cabo intervenciones como la limpieza y vaciado de la charca y la reconstrucción de uno de los arcos derrumbados. Para este último trabajo se ha empleado la técnica del 'gemelo digital', que ha permitido generar una réplica virtual exacta del arco para documentar su geometría y facilitar su reconstrucción con las piezas originales, asegurando la máxima fidelidad, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En paralelo, las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz indicios de una infraestructura hidráulica de época romana vinculada a un manantial natural, lo que podría situar el origen del enclave varios siglos antes de lo que se conocía hasta ahora.

Asimismo, avanzan los trabajos de cimentación y la preparación de la estructura de cubierta, ya fabricada en taller y pendiente de su montaje definitivo.

Otro de los focos de la intervención es la restauración de las pinturas murales de Juan de Ribera, del siglo XVI, de notable valor histórico y artístico. Las labores de limpieza y consolidación están permitiendo recuperar policromías originales, mejorar la legibilidad de las inscripciones y frenar el deterioro provocado por la humedad y el paso del tiempo.

VISITA DEL CONSEJERO

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha visitado este miércoles las obras de restauración de la ermita de San Jorge, en Cáceres, acompañado por la directora general de Patrimonio Cultural, Adela Rueda, para conocer de primera mano el estado de la intervención, que avanza con el soporte de la mencionada técnica del 'gemelo digital'.

Durante la visita, el consejero ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la conservación del patrimonio histórico y artístico y ha destacado que "actuaciones como esta refuerzan la protección, recuperación y difusión de nuestro patrimonio cultural, al tiempo que impulsan el desarrollo turístico y económico del entorno".

En la visita han participado también responsables técnicos del proyecto y representantes institucionales como el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico de Cáceres, Tirso Leal, que han podido conocer en detalle el estado de la obra y las próximas fases previstas.

La ermita de San Jorge está ubicada a unos 10 kilómetros del casco urbano de Cáceres, y el edificio, situado cerca de la Torre de los Mogollones, data del siglo XIV. Se trata de una construcción que ha sufrido un gran deterioro por el paso del tiempo y que ha estado anegado en muchas ocasiones, por lo que se ganó la inclusión en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra.

La Junta de Extremadura se comprometió a recuperarla y, antes de los trabajos que están a punto de concluir, en 2024 ya se tuvo que actuar de urgencia para evitar el derrumbe total del edificio, con una inversión cercana a los 50.000 euros. Entonces se consiguió estabilizar el edificio en el que ahora se está actuando con el objetivo de resolver los problemas estructurales y preservar los frescos de Juan de Ribera.