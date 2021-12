La Reina Sofía conoce la labor y el funcionamiento del Banco de Alimentos de Badajoz

BADAJOZ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad la Reina Doña Sofía ha visitado de este miércoles, día 1, el Banco de Alimentos de Badajoz, donde ha conocido la realidad de la fundación, su labor y su funcionamiento en un momento tan delicado socialmente como el actual.

En concreto, Doña Sofía ha llegado a las 17,10 horas al Banco de Alimentos, donde ha sido recibida por la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Posteriormente, ha mantenido una reunión con el patronato de la fundación, para recorrer a continuación, acompañada de las autoridades, las instalaciones situadas en el Polígono Industrial de El Nevero de la capital pacense.

En declaraciones posteriores a los medios, Cristina Herrera ha reconocido que, para la organización que preside, es un "honor" que la Reina Doña Sofía haya venido a visitar el Banco de Alimentos de Badajoz, a la vez que ha explicado que le han contado la labor que se realiza en el mismo, así como la de las empresas donatarias o cómo se desarrolla este trabajo.

También ha conocido el trabajo que lleva a cabo "el corazón" del Banco de Alimentos pacense, sus voluntarios, que clasifican los alimentos y hacen los lotes y gracias a los cuales "no podríamos tampoco subsistir". "Esto es como una cadena que empieza por los donantes y luego termina con los voluntarios para entregar los alimentos a los beneficiarios que tenemos", ha señalado, para remarcar que actualmente son casi 16.000 las familias beneficiarias.

INTERESADA POR LAS DONACIONES A LOS NIÑOS

Según ha destacado Herrera, la Reina se ha "quedado asombrada" de cómo estaba funcionando el Banco de Badajoz" y se ha mostrado "realmente muy interesada" de las donaciones que se dan a los niños, que le "interesan bastante", a tenor de lo cual le han dado una lista de los alimentos que van a dar estas Navidades a los beneficiarios, como turrones o polvorones.

Igualmente, Doña Sofía ha preguntado de dónde sacan los alimentos y, según Herrera, se trata de una persona "interesada por la ayuda humanitaria", ante lo cual ha recordado que es la presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofía, que "de vez en cuando" le manda leche.

UN BANCO QUE NO CERRÓ EN LA PANDEMIA

Sobre la visita de Su Majestad, la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz ha hecho hincapié en que la invitaron con motivo del 25º aniversario de dicha organización pacense, pero que ese día no podía asistir porque ese fin de semana se celebraba la entrega de los Premios Princesa de Asturias, por lo que les contestó diciendo que le "hubiese gustado" asistir, que "hubiese venido" y que "venía pronto".

Una semana después confirmó su asistencia el 1 de diciembre para realizar una visita a un banco de alimentos que ha sido de los "pocos" que no ha cerrado durante la pandemia de la Covid-19.

Sobre esto último, ha rememorado que estuvieron trabajando en el mismo, no los voluntarios porque no podían en aquel momento al principio de la pandemia, pero sí los trabajadores del Banco de Alimentos, de manera tal que "no se quedó nadie ningún mes sin alimentos en Badajoz".

Finalmente, Herrera ha indicado que la Reina ha saludado a todos los voluntarios, así como a todo el patronato, o a los trabajadores en esta visita que ha contado con la presencia tanto de entidades beneficiarias como donatarias, al tiempo que ha agradecido a estos últimos las donaciones que realizan y que luego llegan a las beneficiarias.

MOMENTO "MUY COMPLICADO"

Sobre la situación del Banco de Alimentos de Badajoz, ha reconocido que están en un momento "muy complicado" y que enero y febrero son meses "malísimos" porque "no hay donaciones de ninguna clase después de las Navidades", por lo que están "abiertos" a cualquier donación de alimentos o económica, que se puede realizar también a través de bizum, a la vez que ha invitado a quien quiera saber cómo funciona la organización que vaya a verlo.

"La gente que viene a verlo se queda con la boca abierta, no es un papel o das un donativo fríamente, sino realmente ve cómo se trabaja, cómo se reparte, cómo se hacen los lotes, cómo clasifican los alimentos los voluntarios, hasta llegar concretamente a los beneficiarios y cómo vienen las entidades a recoger sus alimentos para luego dárselos a las familias necesitadas", ha subrayado, para cifrar en 30 los actuales voluntarios del Banco que acuden todas las semanas.

No obstante, pueden llegar a los 1.200 cuando se hacen las "grandes recogidas", aunque la de este año "ha sido completamente diferente" porque, debido a la Covid, "no se ha podido hacer como se hacía otras veces", ha concluido Herrera, que ha dado las gracias tanto a los donantes, como a las empresas donatarias, a las entidades financieras, a quienes organizan actividades a beneficio del Banco de Alimentos y "por supuesto" a los voluntarios.

Entre los voluntarios, María de los Ángeles Veleda ha indicado a los medios que ha hablado con la Reina Sofía, quien ha sido "muy sencilla, muy simpática y muy amable" y le ha preguntado cómo hacían su trabajo. Así, le ha explicado que estaban haciendo lotes para luego repartirlos para los beneficarios de Cáritas.

También han acudido al Banco de Alimentos las hermanas del Convento de Santa Ana de Badajoz, en nombre de las cuales María Teresa Domínguez Blanco ha agradecido la labor de dicha fundación de la que reciben alimentos que comparten con algunos vecinos que saben que tienen "mucha necesidad", y ha apuntado que han traído un detalle para la Reina, consistente en los dulces artesanales que venden en el torno de dicho convento, situado en la calle Duque de San Germán de la capital pacense.